Sabado 7 de Noviembre del 2026 Sab 7 Nov
Cotizaciones
Dólar Oficial $1570
Dólar Tarjeta $2041
Dólar Blue $1555
Dólar CCL $1664.9
Euro $1722.55
Riesgo País 939
La Feria
el destape Radio
el destape Radio
EN VIVO
EN VIVO
Boca Juniors

El grito desaforado del Pollo Vignolo en el gol agónico de Boca

Sebastián "Pollo" Vignolo gritó de manera desaforada el gol agónico de Boca Juniors contra Defensa y Justicia en La Bombonera y no tardó en hacerse viral.

07 de noviembre, 2026 | 20.30
El grito desaforado del Pollo Vignolo en el gol agónico de Boca

Boca Juniors venció 1 a 0 a Defensa y Justicia en el final del partido en La Bombonera para consagrarse campeón de la tabla anual. Sebastián "Pollo" Vignolo estuvo al frente de la transmisión en ESPN junto a Diego Latorre y el conductor de F90 gritó el gol de Enner Valencia de manera desaforada. Por supuesto, el video del grito del relator en el tanto del ecuatoriano que consagró a los de Rodolfo "Vasco" Arruabarrena no tardó en hacerse viral en las redes sociales.

MÁS INFO

El desaforado grito del Pollo Vignolo en el gol de Boca contra Defensa y Justicia

Noticia en desarrollo...
  • TWITTER
  • E-MAIL
  • TELEGRAM
  • LINKEDIN
Tendencias
Las más vistas