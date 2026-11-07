El grito desaforado del Pollo Vignolo en el gol agónico de Boca

Boca Juniors venció 1 a 0 a Defensa y Justicia en el final del partido en La Bombonera para consagrarse campeón de la tabla anual. Sebastián "Pollo" Vignolo estuvo al frente de la transmisión en ESPN junto a Diego Latorre y el conductor de F90 gritó el gol de Enner Valencia de manera desaforada. Por supuesto, el video del grito del relator en el tanto del ecuatoriano que consagró a los de Rodolfo "Vasco" Arruabarrena no tardó en hacerse viral en las redes sociales.

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El desaforado grito del Pollo Vignolo en el gol de Boca contra Defensa y Justicia

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