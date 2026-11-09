Gastón Edul estalló en vivo por las elecciones en Independiente: "Estos dirigentes lo destruyeron"

Gastón Edul estalló en vivo por las elecciones que se vienen en Independiente, que serán el domingo 13 de diciembre en las instalaciones del club de Avellaneda. El periodista deportivo de TyC Sports liquidó a los dirigentes actuales del "Rojo", que otra vez se quedó afuera de los torneos internacionales del 2027, a excepción de que sea campeón del vigente Torneo Clausura.

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Durante la transmisión de streaming en Puerrul, el programa que conduce con su amigo Davoo Xeneize, el cronista de la Selección Argentina en TyC disparó munición gruesa: "Yo no necesito mantener un puesto en ningún lado. No le debo nada a nadie y no le voy a hacer campaña a nadie". Asimismo, aclaró: "Lo que no voy a permitir es que siga el Grupo Champagne en Independiente”.

En la misma línea, Edul remarcó: "Yo no tengo por qué meterme a dar opiniones en temas que hasta inclusive pueden traerme problemas con gente que esté en desacuerdo conmigo y lo hago igual, porque soy genuino y no me interesa". Visiblemente molesto, agregó: "Yo podría hacerme el distraído y hablar de otra cosa, sin embargo opino porque me interesa opinar y no me importa lo que digan".

Además, Gastón resaltó que "siempre van a intentar desacreditar porque es política, y para desacreditar una opinión que les puede doler porque es del lado genuino y central, dicen que uno les debe algo...". "Yo no necesito mantener un puesto de nada en ningún lado, porque hoy inclusive hago más streaming que estar en lugares periodísticos, entonces no tiene nada que ver", arremetió.

"No me interesa estar en ningún lado, ¿por qué me voy a a meter en eso? Si aparte nadie te garantiza nada, de los que puedan ganar", insistió Edul. Y añadió: "Ahora, lo que no voy a dejar pasar y no me importa que me digan lo que me digan o inventen lo que inventen, es que estos dirigentes que destruyeron a Independiente siguen estando. Que el Grupo Champagne, Grupo Sidra, Grupo Vino o como vos quieras llamarlo, sigan estando".

"Obviamente que en la lista que presentan todas las agrupaciones no van a estar porque boludos no son: son piantavotos, ya la gente no les cree, no van a poder ir a la cancha. Pero si dejan a sus amigos, es lo mismo porque van a querer manejar el club igual. No importa gane, quién habla mejor, quién expresa mejor sus ideas... Lo único que no se pueden permitir ustedes, los hinchas, es que los tomen de boludos y les metan otra vez a los dirigentes que destruyeron a Independiente", cerró Edul.

Quiénes integraron el Grupo Champagne, al que apuntó Gastón Edul en Independiente

El Grupo Champagne al que apuntó Edul en Independiente.

Cristian Ritondo , exvocal de Hugo Moyano y exasesor de Fabián Doman.

, exvocal de Hugo Moyano y exasesor de Fabián Doman. Gustavo Lema , dueño del sponsor Jeluz.

, dueño del sponsor Jeluz. Carlos Montaña , exvice de Moyano y actual vocal.

, exvice de Moyano y actual vocal. Jorge "Puma" Damiani , secretario deportivo en la gestión Moyano y también ahora.

, secretario deportivo en la gestión Moyano y también ahora. Daniel Seoane , secretario administrativo de Moyano y actual secretario general.

, secretario administrativo de Moyano y actual secretario general. Fabio Fernández , extesorero.

, extesorero. Otros: Adrián Espósito y Sebastián Roqueta.

* Les dicen así porque, supuestamente, tomaban champagne cuando se reunían a debatir y/o tomar decisiones en el club.

Quiénes son los candidatos a Presidente de Independiente

Luciano Nakis , por Lista Roja.

, por Lista Roja. Gastón Gaudio , con Independiente no duerme.

, con Independiente no duerme. Enrique "Quique" Sacco, con Movimiento Independiente Auténtico.

Cuándo son las elecciones para presidente de Independiente

Los socios del "Rey de Copas" tendrán la oportunidad de elegir a su nuevo mandatario el próximo domingo 13 de diciembre, de 8 a 18 horas. El lugar elegido para que los hinchas voten es la Sede Social ubicada en Avenida Mitre 470 (Avellaneda) donde los empadronados podrán decidir por el futuro de la institución votando a la Comisión Directiva que prefieran. Actualmente, la máxima autoridad del club es Néstor Grindetti, quien no se presentará como representante del oficialismo en el "Rojo" de Avellaneda.