Gastón Edul habló del video íntimo al que lo vincularon: "Es..."

Las fake news se están convirtiendo en un flagelo cada vez más grande de las redes sociales. Cada vez son más las noticias falsas que se difunden, algo que con la Inteligencia Artificial no hizo más que empeorar. Las mismas pueden ser muy perjudiciales para el honor de las personas que se ven envueltas, como fue el caso de Gastón Edul.

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El reconocido periodista deportivo se convirtió en tendencia durante el fin de semana en X (ex Twitter), al ser vinculado a un supuesto video íntimo que se habría filtrado. Según diversos internautas, en el material se lo podía observar a él y a Nati Jota, con quien muchas veces vincularon sentimentalmente. Harto de todas las especulaciones, el propio trabajador de prensa rompió el silencio y salió a dar explicaciones.

Gastón Edul junto a Nati Jota.

¿Qué dijo Gastón Edul sobre el video íntimo?

Durante el último stream realizado por Davoo Xeneize, Edul tomó la palabra para referirse a lo ocurrido en el plano virtual. "No pueden creer cualquier cosa que aparezca en Twitter, en serio, yo me río y no me afecta porque es totalmente falso", expuso.

"No pueden comerse cualquier fake... un día van a inventar algo importante y grave de verdad. Y todos van a creer que es real", advirtió, añadiendo que no tenía "mucho más para decir", pero expuso: "Hoy me levanté con dos millones de mensajes, ¿por qué? No digan pavadas".

Finalmente, dejando la faceta distendida de lado, sostuvo: "Hablando en serio, no tiene sentido. No tengo nada que ver yo. Con una mano en el corazón, no soy yo. No sé por qué me lo endilgaron. A alguno le debe haber parecido gracioso y se armó una bola que empezó a crecer".