Gastón Edul fue uno de los invitados de PH: Podemos Hablar (Telefe) este sábado, y en medio de una de las consignas del programa —la de quienes recibieron pedidos "raros" en la intimidad— decidió contar una anécdota personal que sorprendió a Andy Kusnetzoff y al resto de la mesa.

El periodista deportivo relató que, en un encuentro íntimo, la otra persona le pedía un tipo de trato que a él lo excedía: "Había una persona que me pedía violencia pero quería demasiado. Yo le decía: 'Pará, no te voy a pegar así'", contó, dejando en claro que en ese momento prefirió poner un freno antes que continuar con algo que lo incomodaba.

"Me quedó una sensación rara"

Edul siguió con el relato y contó que, pese a sus intentos, la situación no terminó como la otra persona esperaba: "Ella me provocaba, me pegaba en la hombría... yo lo hacía pero ella pedía más", recordó entre las carcajadas de los presentes. Según explicó, el episodio le dejó una sensación extraña porque sintió que no había podido cumplir con lo que la otra persona buscaba: "Me quedó una sensación rara, quedó como inconclusa porque no llegué a lo que ella quería".

El cierre, con humor

Ya sobre el final de la anécdota, el periodista deportivo resumió el episodio con humor: "Al final me daba más gracia que placer", dijo, arrancando risas nuevamente entre los invitados del programa.

La confesión se dio en uno de los tramos más distendidos del ciclo de Telefe, donde las consignas suelen habilitar este tipo de relatos personales, y sirvió para que Edul mostrara una faceta que pocas veces había compartido públicamente.