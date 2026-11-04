El recambio generacional en el fútbol argentino y las comparaciones que suelen acompañarlo encendieron el debate en Estudio Fútbol, por TyC Sports. En ese contexto, Horacio Pagani sorprendió a sus compañeros con una afirmación que dejó poco margen para los matices: "Thiago Almada es la mitad del jugador de lo que es Aranda".

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Todo comenzó cuando uno de los integrantes de la mesa mencionó al juvenil de Boca, Tomás Aranda, y planteó si el fútbol argentino estaba ante el sucesor de Thiago Almada, hoy jugador de River Plate. Algunos panelistas señalaron que el actual futbolista de la Selección ya cuenta con experiencia internacional de peso, pero Pagani rechazó cualquier equivalencia moderada entre ambos.

Cuando le recordaron que Almada, surgido en Vélez, disputó torneos de máxima jerarquía e integró planteles mundialistas, el columnista redobló la apuesta. "No importa lo que tenga Thiago Almada, ni cuántos mundiales tenga", retrucó, para centrar su análisis solo en las condiciones técnicas de cada uno.

Asombro y cuestionamientos en el estudio

La comparación provocó asombro inmediato. El resto de los panelistas cuestionó a Pagani por considerar que la confrontación era desmedida e innecesaria, ya que ambos futbolistas forman parte de la renovación.

La tensión creció cuando uno de los periodistas le preguntó si no le parecía una postura antipática, sobre todo de cara a la etapa posterior al ciclo de Lionel Messi en el seleccionado.

"No tengo que quedar bien con nadie"

Pagani no tardó en responder y defendió su manera de ejercer el oficio: "Nadie me enseñó en mi profusa carrera de periodista que tengo que ser simpático. Yo tengo que decir lo que pienso y no tengo que quedar bien con nadie".

El cruce terminó entre bromas e ironías de sus colegas sobre su trayectoria en los medios. Aun así, su frase sobre el talento de Aranda por encima del de Almada quedó como el momento más tenso del programa.

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