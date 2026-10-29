Chau sanción de la FIFA: Independiente podrá usar a Imanol Machuca

Imanol Machuca quedará habilitado en Independiente para poder sumar minutos después de cumplir con la sanción impuesta por la FIFA. El organismo presidido por Gianni Infantino lo penalizó por 12 meses en 2025, lo cual se cumplirá en los próximos días y desde este viernes 30 de octubre tendrá la oportunidad de debutar.

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Por supuesto, dependerá de Jadson Viera darle o no minutos en el verde césped al exhombre de Vélez Sarsfield en el duelo ante Defensa y Justicia del lunes 2 de noviembre, aunque no está descartado que esto suceda.

Imanol Machuca cumple la sanción y podrá jugar en Independiente

La penalización impuesta por la FIFA por falsificación de documentos se levantará oficialmente este viernes, por lo que ya estará disponible para enfrentar al "Halcón". Lo cierto es que Machuca se entrena en el "Rey de Copas", que lo anotó en el mercado de pases con vistas a que pueda estar en la recta final del campeonato. Ahora, el extremo tendrá la chance de jugar contra los de Florencio Varela, pero también en la última jornada contra Deportivo Riestra en un duelo que puede ser determinante.

Cabe destacar que Vélez Sarsfield rescindió el vínculo que tenía con el jugador una vez que el TAS confirmó la sanción en marzo del 2026 después de levantarla en enero. Desde que se oficializó la penalización en septiembre del 2025 hasta comienzo de año no pudo jugar y luego en marzo volvió al Fortaleza, dueño del pase. A finales de julio de este año se calzó la camiseta de Independiente y el lunes 2 de noviembre podrá tener rodaje otra vez.

Por qué Imanol Machuca fue suspendido por la FIFA

La FIFA ratificó el lunes 3 de noviembre del 2025 la durísima sanción a Imanol Machuca cuando era jugador de Vélez Sarsfield. El organismo que regula el fútbol a nivel internacional rechazó la apelación de la federación de Malasia en el caso de falsificación de documentos de siete jugadores para que jueguen con el seleccionado nacional: entre ellos se encontraba el volante ofensivo con pasado en Vélez Sarsfield además de Facundo Garcés y Rodrigo Holgado. Por este motivo, el extremo fue suspendido por doce meses de la actividad y recibió una multa de 350.000 francos suizos (aproximadamente unos 433.000 dólares).

Chau sanción de la FIFA: Independiente podrá usar a Imanol Machuca

Los números de Machuca en su carrera

Clubes : Unión de Santa Fe, Fortaleza, Vélez Sarsfield e Independiente.

: Unión de Santa Fe, Fortaleza, Vélez Sarsfield e Independiente. Partidos jugados : 182 (+1 con la Selección de Malasia).

: 182 (+1 con la Selección de Malasia). Goles : 17.

: 17. Asistencias : 10.

: 10. Títulos: Copa do Nordeste 2024 con Fortaleza; Supercopa Internacional 2025 y Supercopa Argentina 2025 con Vélez Sarsfield.

Cuándo juega Independiente ante Defensa y Justicia por el Torneo Clausura: hora, TV y cómo ver el partido online

El "Rojo" de Avellaneda enfrentará al "Halcón" de Florencio Varela el próximo lunes 2 de noviembre en el Estadio Norberto "Tito" Tomaghello por la fecha 15 del Torneo Clausura. El duelo tendrá lugar desde las 19 horas y el "Rey de Copas" todavía sueña con la chance de clasificar a la Copa Libertadores.

El equipo de Jadson Viera está octavo en la Zona A -avanzaría a los playoffs-, pero tiene pocas chances por la tabla anual. Por otro lado, Defensa está cuarto en el mismo grupo y tiene más posibilidades de meterse en el certamen continental al final de la temporada a dos encuentros del cierre de la fase regular.