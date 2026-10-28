Sergio Agüero rompió el silencio sobre su rol si Luciano Nakis ganas las elecciones en Independiente

Sergio Agüero explicó cuál será su función si la lista de Luciano Nakis, candidato a presidente por Lista Roja, se impone en los comicios que tendrán lugar el próximo 13 de diciembre. En caso de una victoria electoral, el ex jugador del cuadro de Avellaneda tendrá como principal objetivo generar nuevos ingresos para la institución, que atraviesa un delicado presente económico: "Mi rol es conseguir nuevos recursos para el club, la parte del sponsoreo. También voy a tener conexiones con los clubes, para mí eso es muy importante".

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En una entrevista con Radio La Red, el 'Kun' mencionó su experiencia en el fútbol europeo como una de las herramientas clave para intentar ampliar las posibilidades comerciales y deportivas del 'Rojo'. "Tener buena relación con Atlético de Madrid, Manchester City, con equipos de México, de Europa, Colombia... Ya estamos en conversación. Es importante traer jugadores como vender. El club necesita eso", detalló.

Agüero habló sobre su relación con Nakis y el futuro del club

El ex delantero de la Selección Argentina explicó los motivos que lo llevaron a acompañar al dirigente, actual prosecretario de la Asociación del Fútbol Argentino y con presencia en Deportivo Armenio, y destacó la relación que mantienen desde hace años. "Voy a estar con Nakis porque lo conozco hace años y la verdad que fue el primero en decirme cómo iba a funcionar el club. Tenemos ideas parecidas para el club. Yo le dije 'estoy' y por eso lo acompaño", expresó.

Además, se mostró optimista respecto de las posibilidades de conseguir nuevos patrocinadores, incluso antes de que se conozca el resultado de las elecciones. "Con los sponsors venimos muy bien. Ayer tuve un mensaje de uno de los sueños de una marca muy importante. Ganando las elecciones todo va a ser mucho más fácil, pero ya hay muchas intenciones de marcas de afuera", aseguró.

El encargado del fútbol profesional y el plan para el próximo mercado de pases

Durante el reportaje, Agüero también se refirió a la organización del área futbolística en caso de que la Lista Roja llegue a la conducción de Independiente. En ese sentido, explicó que "Damián Albil se encargará del proyecto deportivo", pero aclaró que "la decisión la tendrá Luciano Nakis", afirmó.

Además de los planes institucionales y comerciales, el 'Kun' dejó abierta la posibilidad de que Nicolás Tagliafico vuelva a aparecer en el radar del club. El lateral izquierdo, actualmente en Olympique de Lyon, fue compañero suyo en la 'Albiceleste'; sobre un eventual regreso, remarcó cuáles serán los factores determinantes para que se produzca. "Le queda un año más de contrato. Depende de su estado físico. Uno en Europa intenta seguir hasta que ve que ya no está. 'Taglia', como muchos otros, no tenían pensado volver por cómo está Independiente", explicó.

Por último, el ex Atlético de Madrid, Manchester City y Barcelona dejó una frase que alimentó las expectativas sobre sus posibles gestiones para reforzar al equipo de Avellaneda. "La gente sabe con qué jugadores tengo relación", concluyó.

Sergio Agüero, sobre los posibles sponsors que podrían llegar a Independiente: "Ya hay muchas intenciones de marcas de afuera".

Gabriel Milito, el apuntado por Agüero para ser DT del club

"Nosotros queremos que el técnico sea Milito, pero hoy está trabajando. Si él está de acuerdo, lo iremos a buscar en diciembre", afirmó Agüero hace un par de semanas en diálogo con Radio Continental. La frase expone la principal apuesta futbolística del espacio que encabeza Nakis, aunque no representa un acuerdo cerrado ni una llegada confirmada, ya que está sujeto tanto al resultado de las elecciones como a la decisión del entrenador.

"A mí no me gusta vender humo", remarcó el Kun durante la entrevista con respecto a asegurar el arribo de Milito, que ya tuvo dos ciclos como DT del club. Su intervención le dio mayor visibilidad al proyecto de la Lista Roja y puso el foco en cómo pretende organizar el fútbol profesional si consigue conducir el club.

Quiénes son los demás candidatos a la presidencia de Independiente

Los contrincantes serán Enrique Sacco con Movimiento Independiente Auténtico y Gastón Gaudio con Independiente no duerme. Este último, además, cuenta con el apoyo de Ricardo Bochini quien ya mostró su respaldo de manera pública de cara a las elecciones. De esta manera, quedaría conformado todo para las elecciones en el "Rojo" de Avellaneda que tendrán lugar en poco más de un mes en la Sede Social de la institución.

Cuándo son las elecciones para presidente de Independiente

Los socios del "Rey de Copas" tendrán la oportunidad de elegir a su nuevo mandatario el próximo domingo 13 de diciembre. El lugar elegido para que los hinchas voten es la Sede Social ubicada en Avenida Mitre 470 (Avellaneda) donde los empadronados podrán decidir por el futuro de la institución votando a la Comisión Directiva que prefieran. Actualmente, la máxima autoridad del club es Néstor Grindetti, quien no se presentará como representante del oficialismo en el "Rojo" de Avellaneda.