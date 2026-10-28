Sorpresa en Independiente por la decisión de última hora de Daniel Bertoni para las elecciones

Daniel Bertoni fue noticia este miércoles 28 de octubre a poco más de un mes de las elecciones para presidente en Independiente. El ídolo que estaba al frente del partido Auténticos Rojos, finalmente no será candidato sino que integrará una de las tres listas que los socios elegirán el próximo domingo 13 de diciembre en la Sede Social del club. Luciano Nakis, quien hasta hace poco era su rival, ahora confirmó que trabajarán juntos por el "Rojo".

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Bertoni se bajó de su candidatura y irá como vicepresidente de Nakis a las elecciones de Independiente

Después de los rumores que alejaban al referente de la presidencia, finalmente quedaron confirmados ya que será el vicepresidente segundo en caso de que Nakis se imponga con Lista Roja. Quien completará el trinomio para comandar al conjunto de Avellaneda será Federico Di Pace, quedando como el vicepresidente primero si finalmente triunfan. Un dato no menor es que también contarían con Sergio "Kun" Agüero como asesor, quien ya postuló a Gabriel Milito como DT si ganan el 13 de diciembre.

En cuanto a su propuesta como futuro presidente, Nakis dejó en claro que harán una auditoría para que todos los socios sepan cuál es la situación del club, que "está mal" y por eso se involucra. "Perdimos el rumbo hace tiempo y está cerrado a los socios, con nosotros no va a faltar gestión", contó en diálogo con Radio La Red. Por último, aseguró que desde chico sueña con presidir la institución, para lo que trabajará junto a Di Pace y Bertoni, a quien invitó a sumarse, por lo que está en "un 99%" confirmado.

Luciano Nakis tendrá en su partido a Daniel Bertoni para las elecciones en Independiente

Quiénes son los demás candidatos a la presidencia de Independiente

Los contrincantes serán Enrique Sacco con Movimiento Independiente Auténtico y Gastón Gaudio con Independiente no duerme. Este último, además, cuenta con el apoyo de Ricardo Bochini quien ya mostró su respaldo de manera pública de cara a las elecciones. De esta manera, quedaría conformado todo para las elecciones en el "Rojo" de Avellaneda que tendrán lugar en poco más de un mes en la Sede Social de la institución.

Cuándo son las elecciones para presidente de Independiente

Los socios del "Rey de Copas" tendrán la oportunidad de elegir a su nuevo mandatario el próximo domingo 13 de diciembre. El lugar elegido para que los hinchas voten es la Sede Social ubicada en Avenida Mitre 470 (Avellaneda) donde los empadronados podrán decidir por el futuro de la institución votando a la Comisión Directiva que prefieran. Actualmente, la máxima autoridad del club es Néstor Grindetti, quien no se presentará como representante del oficialismo en el "Rojo" de Avellaneda.

Bertoni, ídolo de Independiente: sus números

"Dani" jugó 209 partidos y marcó 87 goles entre 1973 y 1978. Además, tuvo un breve paso como director técnico en 2004: fueron apenas 16 partidos con 5 victorias, 4 empates y 7 derrotas, sin trofeos como DT.

Títulos ganados como jugador (7):