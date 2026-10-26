¿Adiós Independiente? Fue clave, perdió terreno y se iría a otro equipo del fútbol argentino en 2027

Independiente puede llegar a desprenderse de un jugador muy importante en el próximo mercado de pases, de cara al 2027 en el que tendrá un nuevo Presidente. Otro club del fútbol argentino quiere nada menos que a Rodrigo Rey, el arquero de 35 años que acaba de perder el puesto definitivamente con el uruguayo Santiago Mele.

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Gimnasia de La Plata es el principal interesado en tener de nuevo al ex River Plate y Godoy Cruz bajo los tres palos, dado que dejó un muy buen recuerdo con el buzo del "Lobo" en su primera etapa entre 2020 y 2022, inclusive. Ahora, el conjunto dirigido por Ariel "Pata" Pereyra necesita a un futbolista allí, donde por el momento pelean por el puesto Nelson Insfrán y el colombiano Harlen Castillo. El "Tripero" sueña con clasificarse tanto a los playoffs del vigente Torneo Clausura 2026 como a la Copa Sudamericana 2027.

Rey tiene contrato con Independiente hasta el 31 de diciembre del 2026, con un valor actual de mercado de 1.2 millones de dólares de acuerdo con el portal especializado Transfermarkt. Si Mele continúa como el arquero titular del "Rojo", todo indica que Rodrigo se iría para tener continuidad en otra institución.

En este sentido, el "Basurero" aparece como uno de los principales interesados para llevárselo. Por supuesto, será fundamental la elección presidencial en el "Diablo", que será el próximo 13 de diciembre, para conocer los pasos a seguir con uno de los símbolos del plantel profesional.

Rey tuvo muy buenos momentos en el club rojo y hasta fue una de las figuras del elenco que fue semifinalista de la mano de Julio Vaccari. Sin embargo, con el transcurrir de los meses fue bajando el rendimiento, tuvo errores groseros en especial en el juego aéreo y comenzó a ser resistido por los hinchas, a tal punto que Mele le sacó el lugar.

Rodrigo Rey, a un paso de irse de Independiente.

Los números de Rey en Independiente

166 partidos oficiales.

144 goles recibidos.

69 vallas invictas.

10 amonestaciones.

0 expulsiones.

0 títulos.

Los otros jugadores que pueden irse de Independiente en 2027

Además del mencionado portero, los candidatos a alejarse de la institución de Avellaneda son Joaquín Blázquez, Santiago Arias, Juan Manuel Fedorco, Iván Marcone, Luciano Cabral, David "Tata" Martínez y Matías Abaldo.

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