Un candidato a Presidente de Independiente está a punto de bajarse de las elecciones a último momento

Uno de los cuatro candidatos a Presidente de Independiente está muy cerca de bajar su lista para aparecer en otra, de cara a los comicios que se realizarán el domingo 13 de diciembre del 2026 de 8 a 18 horas, en las instalaciones del club de Avellaneda. El oficialismo no presentará una nómina completa propia, aunque sus integrantes estarían repartidos entre todas las boletas. De acuerdo con la información del periodista deportivo Nelson Lafit en AZZ, Daniel Bertoni abandonaría su candidatura en Auténticos Rojos para sumarse a la de Luciano Nakis.

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De concretarse esta inesperada determinación del exdelantero de 71 años, habría entonces solamente tres espacios dentro del cuarto oscuro de la sede social de Avenida Mitre 470. Es que Nakis y "Dani", entre otros, sostendrían la contienda contra Gastón Gaudio (Independiente no duerme) y Enrique Sacco (Movimiento Independiente Auténtico).

"Yo iría sacando de la foto a Bertoni ya, me parece que van a quedar solamente tres ahí...", disparó Lafit en el canal de streaming de Flavio Azzaro. "No sé cuánto más se sostiene ahí o si sus equipos están preparados, igual que lo de Sacco", insistió. "Me parece que, con el correr de los días, esto puede llegar a polarizarse para quedar solamente en un Gaudio vs. Nakis", completó el cronista del "Rey de Copas".

De confirmarse este pase del campeón del mundo de 1978 con la Selección Argentina a la lista de Nakis, se concretará entonces su adhesión al candidato que mejor se lleva con Claudio "Chiqui" Tapia, el mandamás de la AFA. De esa manera, se enfrentaría a uno de sus mejores socios dentro de la cancha, Ricardo Bochini, quien ya manifestó públicamente su respaldo al "Gato" Gaudio.

Daniel Bertoni podría bajar su candidatura e ir con la lista de Nakis.

Cuál es la propuesta de Bertoni en Independiente

El exgoleador propone una gestión basada en el control de las cuentas y la transparencia de las operaciones. Su plataforma contempla una auditoría inicial y mecanismos para que los socios conozcan las operaciones del club, además de publicar información sobre porcentajes, vencimientos y contrataciones de cada transferencia.

En el plano deportivo, plantea crear un "Comité de Glorias: órgano asesor permanente integrado por figuras históricas del club", junto con una estructura profesional para el fútbol y un plantel con fuerte presencia de jugadores formados en Independiente.

Bertoni, ídolo de Independiente: sus números

"Dani" jugó 209 partidos y marcó 87 goles entre 1973 y 1978. Además, tuvo un breve paso como director técnico en 2004: fueron apenas 16 partidos con 5 victorias, 4 empates y 7 derrotas, sin trofeos como DT.

Títulos ganados como jugador (7):