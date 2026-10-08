Primera vez en 120 años: por qué puede darse un Racing vs. Independiente inédito en el clásico de Avellaneda

La Liga Profesional de Fútbol confirmó que el próximo domingo 18 de octubre desde las 14.45 tendrá lugar el clásico de Avellaneda entre Racing e Independiente en el Estadio Presidente Perón por la fecha 13 del Torneo Clausura 2026. El Cilindro abrirá sus puertas a una nueva edición del duelo entre la "Academia" y el "Rojo" que puede ser histórica.

{{{htmlAmp}}}

De hecho, por primera vez puede darse una situación que hasta el momento no se vio en las 240 veces que se enfrentaron entre el amateurismo y el profesionalismo. El encuentro oficial inicial entre ambos fue el 9 de junio de 1907, hace ya casi 120 años, cuando el "Rojo" se impuso por 3-2.

Por qué el clásico de Avellaneda entre Racing e Independiente puede ser inédito

La realidad encuentra tanto al elenco que será local como al "Rey de Copas" en un flojo momento. Racing tiene a Sebastián "Chirola" Romero después de la salida de Juan Pablo Vojvoda tras la eliminación de la Copa Argentina a manos de Boca Juniors, mientras que Jadson Viera está en la cuerda floja en la vereda de enfrente. Este mal presente de Independiente puede derivar en que el mencionado DT deje su cargo si es que sus dirigidos pierden ante Talleres de Córdoba por la fecha 12 del Torneo Clausura.

En caso de que el brasileño nacionalizado uruguayo se vaya del "Rojo", seguramente Carlos Mattheu ocupe su lugar en el banco en un nuevo interinato. De hecho, esto podría darse por segunda vez en lo que va del campeonato ya que el exjugador reemplazó a Gustavo Quinteros. Si todo esto finalmente sucede, será la primera vez en la historia del clásico de Avellaneda que los dos clubes lleguen con un entrenador interino para afrontarlo.

Jadson Viera, en la cuerda floja de Independiente a semanas del clásico de Avellaneda contra Racing

Cómo está la situación de Racing e Independiente en la temporada

El "Rojo" está octavo en la Zona A con 17 puntos, por lo que hoy avanzaría a la siguiente instancia del campeonato, aunque una derrota con Talleres complicaría las cosas. A su vez, en la anual acumula 41 unidades y está a sólo tres de Gimnasia de La Plata, que hoy sería el último en meterse en la Sudamericana 2027.

El panorama está más difícil para la "Academia", que está en el puesto 12 de la Zona B -cuatro puntos por debajo de Barracas Central que está octavo- y muy lejos en la anual -a 12 del "Lobo" con 15 en juego-. A su vez, es el único certamen que están disputando por lo que también necesitan ganarlo si quieren llegar a la Libertadores del año próximo.

Los números de Viera como DT de Independiente

Partidos dirigidos : 6.

: 6. Triunfos : 2.

: 2. Empates : 2.

: 2. Derrotas: .2.

Cuándo es el clásico de Avellaneda entre Racing e Independiente en el Cilindro: todo lo que se sabe

El duelo entre la "Academia" y el "Rey de Copas" tendrá lugar el próximo domingo 18 de octubre a las 14.45, en el marco de la fecha 13 del Torneo Clausura. Tanto la transmisión como el arbitraje del clásico se confirmará con el paso de los días y seguramente sea después de que se disputen todos los encuentros correspondientes a la jornada 12 que se llevará a cabo este fin de semana.

Teniendo en cuenta que restan pocos partidos para cerrar la temporada en la tabla anual, será determinante para ambos equipos sea para meterse en las copas internacionales del 2027 o en los playoffs del certamen.