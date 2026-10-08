Racing ya tiene 3 "refuerzos" para 2027 y 5 jugadores que pueden quedarse tras sus préstamos

Racing recuperará a tres jugadores importantes de cara a inicios de enero del 2027, cuando empezará la pretemporada de la mano de un cuerpo técnico. El interino de Sebastián "Chirola" Romero culminará cuando finalice el vigente Torneo Clausura, por lo que el presidente Diego Milito ya se aboca a encontrar a otro entrenador luego del fracaso de Juan Pablo Vojvoda. Al margen de quién puede llegar a ser el flamante director técnico, la realidad señala que en breve volverán de sus lesiones Marco Di Césare, Alan Forneris y Valentín Carboni.

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El defensor surgido en Argentinos Juniors se rehabilita de una fractura en el peroné del tobillo derecho sufrida el 9 de agosto pasado, precisamente frente a su exequipo en La Paternal. Por su parte, el mediocampista central que arribó desde Colón de Santa Fe se repone de una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda padecida el 11 de mayo de 2026, contra Estudiantes de La Plata.

Forneris se recupera de la rotura de ligamentos y volverá en enero.

Por último, el mediapunta ex Inter de Italia y Selección Argentina es el que más cerca está de pisar una cancha nuevamente, ya que se recupera de una rotura completa del ligamento cruzado anterior y una rotura parcial del ligamento colateral externo de la rodilla derecha, sufridas el 27 de febrero. Lo concreto es que los tres estarán a disposición para comenzar la pretemporada, a la espera de la designación del DT.

Racing puede recuperar a otros 5 jugadores que vuelvan de sus préstamos

Además de los tres casos ya mencionados, hay otros siete futbolistas importantes que pertenecen al club de Avellaneda y están cedidos en otras instituciones, aunque deberán volver para el 2027 y serán evaluados por el cuerpo técnico que llegue.

Con el arquero Roberto León y el extremo Héctor Fértoli prácticamente descartados, los que tienen mayores probabilidades de continuar en la "Academia" porque demostrar un rendimiento positivo en esta temporada con otras camisetas son: Juan Manuel Elordi (lateral izquierdo), Martín Barrios (mediocampista central), Richard Sánchez (volante mixto), Santiago Quirós (zaguero izquierdo) e Ignacio Galván (lateral izquierdo).

El desglose de cada caso: