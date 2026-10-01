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Salió campeón en Racing con Diego Milito, discutieron y ahora quiere volver como DT: "A disposición"

Un ex Racing que salió campeón con Diego Milito, y discutió con el "Príncipe", ahora quiere volver a la "Academia" como entrenador en plena crisis.

01 de octubre, 2026 | 13.15
Racing, Diego Milito, Diego Cocca, fútbol argentino

Racing busca entrenador después de la salida de Juan Pablo Vojvoda, en medio de la crisis de resultados que tiene la "Academia" en un 2026 paupérrimo. En este contexto, hay un director técnico muy querido en el club de Avellaneda que quiere volver cuanto antes. El valor agregado es que conoce a Diego Milito, actual presidente, ya que lo dirigió cuando era jugador y el capitán del equipo.

El protagonista es nada menos que Diego Cocca, quien fue el DT del conjunto campeón del Torneo de Transición 2014 a finales de aquel año, cuando el local se consagró en la Liga tras vencer por 1-0 a Godoy Cruz de Mendoza en el "Cilindro" con el gol de Ricardo Centurión. Además, llevó al equipo a los cuartos de final de la Copa Libertadores en 2015 luego de 18 temporadas.

Ahora, casi doce años más tarde, el mentor del "Racing Positivo" no descarta un tercer ciclo en el banco de los suplentes albiceleste. Es que ya tuvo una segunda etapa en el 2017, en la que no le fue tan bien como en el primer paso.

Cocca no descartó volver a Racing para su tercer ciclo como DT: "Me da alegría"

Consultado al respecto por Olé y TyC Sports, el estratega de 54 años respondió: "Siempre que no hay un director técnico en Racing, me preguntan... Eso para mí es un halago, me da alegría. Siempre voy a querer lo mejor para Racing". Incluso, remarcó que "los que tienen que tomar la decisión, que tomen la mejor para ellos". "Yo siempre voy a escuchar porque es un club al que le debo mucho y le tengo muchísimo aprecio", aclaró el ex Rosario Central y Defensa y Justicia.

Si bien "El Restaurador" indicó que "ojalá que ellos decidan lo mejor para Racing", también recalcó: "Si es que los puedo ayudar, se podrá hablar y ver... Si no, será otro camino y apoyaremos". "Uno siempre está a disposición. Por la identidad que tengo con la gente, le tengo muchísimo cariño al club y lo que más quiero es lo mejor para ellos. No me quiero postular ni nada. (Sebastián) Chirola Romero y Luli (Luciano) Aued son dos personas muy queridas en la institución y les deseo lo mejor", sentenció con un guiño contundente hacia la entidad de Avellaneda.

Cocca, campeón con el "Racing Positivo" en 2024.

El roce de Cocca con Milito en Racing

Cuando el entonces delantero era el capitán del equipo y la "Academia" se jugaba el campeonato en una de las últimas fechas, frente a Quilmes como visitante, el entrenador sacó al "Príncipe" a los 25 minutos del segundo tiempo para que ingresara Gabriel Hauche. Visiblemente molesto, el ídolo revoleó la cinta de capitán, puso cara de pocos amigos y pateó una botellita de agua que tenía cerca.

Si bien luego hubo una charla fuerte entre ambos en el vestuario, todo quedó en el olvido porque Racing ganó aquel partido por 1-0 sobre el final y luego se consagró campeón del torneo en el 2014.

Los números de Cocca como DT de Racing

  • 105 partidos oficiales entre sus dos ciclos (2014-2015 y 2017).
  • 58 victorias.
  • 22 empates.
  • 25 derrotas.
  • 154 goles a favor.
  • 103 goles en contra.
  • Un 62.22% de efectividad.
  • 1 título.

MÁS INFO

La carrera de Cocca como DT

Período Equipo / Selección País Nota destacada
2007 - 2008  CAI (Comodoro Rivadavia) Argentina  Su debut profesional como DT en la Primera B Nacional.
2008 - 2009  Godoy Cruz Argentina  Su primera experiencia en la máxima categoría argentina.
2009 - 2010 Gimnasia y Esgrima La Plata Argentina  Logró salvar al "Lobo" del descenso en la Promoción.
2011 Santos Laguna México  Primera experiencia en el fútbol mexicano.
2011 - 2012 Huracán Argentina  Paso breve por el club de Parque Patricios.
2013 - 2014 Defensa y Justicia Argentina  Logró el primer ascenso de la historia del club a Primera División.
2014 - 2015 Racing Club (1° ciclo) Argentina  Campeón del Torneo Transición 2014.
2016 Millonarios FC Colombia  Su único paso por el fútbol colombiano.
2017 Racing Club (2° ciclo) Argentina  Regresó al club tras su paso por Bogotá, finalizando a fines de 2017.
2018 Club Tijuana (Xolos) México Dirigió durante todo el año calendario.
2019 - 2020 Rosario Central Argentina  Etapa enfocada en sumar puntos para los promedios.
2020 - 2022 Atlas FC (1° ciclo) México Histórico Bicampeón de la Liga MX (Apertura 21 y Clausura 22).
2023 Tigres UANL México Dejó el cargo repentinamente para asumir en la selección.
2023 Selección de México México Su proceso duró apenas 4 meses (7 partidos) y fue destituido tras la Nations League.
2024 - 2025 Real Valladolid España Su primera incursión en Europa, con una gestión breve de 8 partidos.
2025 Talleres de Córdoba Argentina  Fue anunciado oficialmente pero renunció antes de debutar en el banco.
2025 - 2026 Atlas FC (2° ciclo) México Regresó al club donde es ídolo, finalizando su ciclo a mediados de 2026.

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