Racing analiza sancionar a Marcos Rojo por no entrenarse, tras la pelea a gritos con Diego Milito

Racing analiza sancionar a Marcos Rojo por no entrenarse por segundo día consecutivo, tras la pelea a gritos con el presidente Diego Milito. El defensor de 36 años insiste con marcharse ahora a Estudiantes de La Plata, club con el que ya acordó todo en términos personales para jugar las semifinales de la Copa Libertadores 2026 frente a Flamengo de Brasil. Sin embargo, el presidente de la "Academia" le dijo que de ninguna manera lo dejará irse porque tiene un contrato vigente hasta el 31 de diciembre.

{{{htmlAmp}}}

Cuando el ex Boca Juniors llegó a Avellaneda con el visto bueno de Gustavo Costas a mediados del 2025, la relación entre Rojo y Milito era cordial y hasta habían sido compañeros en la Selección Argentina. No obstante, ahora el vínculo se quebró por completo. De hecho, hasta se especuló con que Racing dejara ir al zurdo a cambio de que el central resignara una pequeña deuda que hay con él, pero el "Príncipe" no quiso saber nada con ello tampoco.

Por lo tanto, el escenario por estas horas parece prácticamente irreversible y la entidad de Avellaneda piensa en una pena deportiva para el futbolista. En el caso de aplicarla, lo más probable es que el ex Manchester United sea marginado del plantel profesional y se entrene por su cuenta en soledad en el predio Tita Mattiussi, la habitual casa de las divisiones menores del conjunto albiceleste.

Rojo se plantó y no quiere jugar más en Racing, pese a tener contrato hasta diciembre.

La crisis continúa en Racing después de la salida de Juan Pablo Vojvoda como entrenador, además de los cuestionamientos permanentes al propio Milito, a los jugadores, a la Secretaría Técnica que lidera Javier Wainer y al Director Deportivo Sebastián Saja.

Racing busca DT, mientras Sebastián "Chirola" Romero será el interino hasta diciembre

Mientras tanto, la dirigencia ya determinó que Romero será el DT interino hasta fin de año, cuando habrá mayores chances de contratar un entrenador para que inicie la pretemporada en enero del 2027, con el mercado de pases incluido. El exmediocampista de la "Academia" fue campeón con la Reserva en el primer semestre.

Los nombres que se mencionan hasta el momento son los de Guillermo Barros Schelotto y Nicolás Diez, quienes culminarán sus vínculos en a fin de año con Vélez Sarsfield y Argentinos respectivamente. También aparecen en la órbita cuatro ex como Eduardo "Chacho" Coudet, Diego Cocca, Luis Zubeldía y Sebastián Beccacece. Además, se menciona a Gustavo Quinteros, quien tuvo un mal paso reciente por el archirrival Independiente.