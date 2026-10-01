Kicillof recorrió los avances de obra en el Estadio Único de La Plata

En medio de una semana con partidos homenaje a Lionel Messi, quien se retira de la selección, el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, recorrió obras dentro del predio del Estadio Único de La Plata junto al presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia. El objetivo es ponerlo a punto y que sea “la nueva casa” de las selecciones nacionales.

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“El Estadio Único Tricampeones del Mundo - Diego Armando Maradona sigue poniéndose a punto para que las Selecciones Nacionales y todo el fútbol argentino tengan pronto una nueva casa a la altura de su prestigio”, escribió en sus redes sociales el mandatario y la acompañó con fotos en donde se muestra con los ministros de Gobierno, Carlos Bianco; de Desarrollo, Andrés Larroque; de Seguridad, Javier Alonso y de Producción, Augusto Costa; el asesor General de gobierno, Santiago Pérez Teruel y Claudio Tapia, entre otros.

El 14 de septiembre pasado, el titular de la AFA recorrió el predio y contó que están “cambiando todas las plateas”, hicieron “todo el campo de juego nuevo” y “bajamos casi un metro el entorno del campo de juego para hacer nuevas ubicaciones preferenciales”. Además afirmó: “Están quedando muy bien los vestuarios locales y visitantes y la remodelación de todos los palcos”.

Respecto a la etapa final de la primera parte de la obra, Tapia adelantó que la inauguración será cerca de fin de año: “Estamos muy felices, vamos a inaugurar a finales de noviembre con el partido de la Selección argentina femenina frente a la alemana y poder jugar la final del torneo de la liga”.

El “master plan” para el Estadio

Las obras forman parte de una acuerdo firmado en septiembre de 2025. El mismo detallaba que el Estadio Diego Armando Maradona de La Plata sea conocido como “la Casa de las Selecciones Nacionales” e incluía obras para que realice la Asociación del Fútbol Argentino. Para ello, desde AFA cambiaron su domicilio a la provincia de Buenos Aires, particularmente al predio de Ezeiza.

Sobre las obras, detallaron en aquel momento que apuntaban “a fortalecer las más de 20 hectáreas que tiene un predio que cuenta con un centro de alta competición y espacios para actividades culturales y artísticas que no podemos desaprovechar”.