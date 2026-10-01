Quién es el jugador suspendido por la FIFA que anotó Independiente en su lista de buena fe

Independiente anotó a un futbolista en su lista de buena fe de la AFA para lo que resta del campeonato, pero todavía no podrá utilizarlo en el campo de juego. A raíz de una durísima sanción por parte de la FIFA, Imanol Machuca aún está inhabilitado para sumar minutos y espera una rápida resolución para estar otra vez en actividad. Después de un paso por Vélez Sarsfield que terminó en escándalo por cuestiones ajenas al club, ahora el extremo se perfila para empezar a tener rodaje con Jadson Viera a cargo.

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Independiente sumó a Imanol Machuca a la lista de buena fe de la AFA

El "Rey de Copas" inscribió a Machuca en el sistema COMET después de que la AFA le dio el visto bueno para que integre el equipo. Sin embargo, todavía no está habilitado y depende de que el organismo presidido por Gianni Infantino levante la penalización de 12 meses. La misma tiene origen en una presunta presentación de documentos alterados para jugar con la Selección de Malasia junto a sus compatriotas Facundo Garcés y Rodrigo Holgado. Si bien en el medio jugó algunos encuentros para el "Fortín" por el Torneo Apertura 2026 por una medida cautelar, el TAS ratificó en marzo la inhabilitación de ocho meses y no puede jugar partidos oficiales.

Después de esto, en Liniers rescindieron su contrato y el atacante regresó a Fortaleza de Brasil, entonces dueño de su pase. En julio de este año llegó a Independiente -consciente de que no podía estar a disposición-, pero todavía no pudo debutar debido a que sigue vigente la medida del Tribunal de Arbitraje Deportivo. De esta manera, quedará en manos de este último y la liga de Malasia dejar sin efecto la mencionada sanción, lo que todavía no sucedió.

Imanol Machuca, anotado en la lista de buena fe de Independiente

El escándalo por el que sancionaron a Machuca

La FIFA ratificó el pasado lunes 3 de noviembre del 2025 una durísima sanción a Imanol Machuca cuando jugaba en Vélez Sarsfield. El organismo que regula el fútbol a nivel internacional presidido por Gianni Infantino rechazó la apelación de la federación de Malasia en el caso de falsificación de documentos de siete jugadores para que jueguen con el seleccionado nacional: entre ellos se encontraba el volante ofensivo con pasado en Vélez Sarsfield que hoy es jugador de Independiente. Por este motivo, no sólo fue suspendido por doce meses de la actividad, sino también recibió una multa de 350.000 francos suizos (aproximadamente unos 433.000 dólares).

A pesar de que el país asiático argumentó que los siete futbolistas (de los cuales hay dos argentinos más, Facundo Garcés y Rodrigo Holgado) tenían un abuelo nacido allí, desde el ente internacional retrucaron con que obtuvieron información que contradecía eso al lograr "obtener los documentos originales relevantes".

Los números de Machuca en su carrera