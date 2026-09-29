Independiente ya tiene fecha de elecciones y teme otra inhibición por Lomónaco

Independiente atraviesa horas importantes para lo que resta del año 2026 y no tiene que ver con su presente en el fútbol argentino. En poco más de dos meses habrá elecciones en el club de Avellaneda y ya está la fecha confirmada para saber quién será el próximo presidente de la institución de cara al 2027. A su vez, el "Rojo" también recibió una mala noticia y tiene que ver con una inhibición por Kevin Lomónaco, quien actualmente se desempeña en Elche de España.

{{{htmlAmp}}}

Cuándo son las elecciones para presidente de Independiente

Los socios del "Rey de Copas" tendrán la oportunidad de elegir a su nuevo mandatario el próximo domingo 13 de diciembre. El lugar elegido para que los hinchas voten es la Sede Social ubicada en Avenida Mitre 470 (Avellaneda) donde los empadronados podrán decidir por el futuro de la institución votando a la Comisión Directiva que prefieran. Actualmente, la máxima autoridad del club es Néstor Grindetti, quien no se presentará pero tampoco está decidido quién será el representante del oficialismo.

La Sede Social de Independiente donde tendrán lugas las elecciones

Cómo está el panorama de los candidatos a presidente Independiente antes de las elecciones

Enrique Sacco, conductor radial y empresario de medios de 57 años, confirmó que competirá por la presidencia del club en las elecciones de diciembre por el Movimiento Independiente Auténtico. La aparición de Sacco modifica el mapa electoral que empieza a tomar forma en Independiente. Hasta su anuncio, ya habían confirmado sus candidaturas Luciano Nakis, por la agrupación Lista Roja, y Daniel Bertoni, histórico exdelantero del club, por Rojos Auténticos.

Gastón Gaudio, extenista, quien estaría dispuesto a encabezar una lista que podría alcanzar un acuerdo con “Gente de Independiente”. Ese espacio tiene como principal referente al dirigente Claudio Rudecindo, quien ya había participado de las elecciones presidenciales del club en 2022.

Las versiones sobre la posible candidatura de Gaudio tomaron impulso luego de que se difundiera en redes sociales una fotografía del extenista junto a Esequiel Barco, futbolista surgido de Independiente y parte del plantel que conquistó la Copa Sudamericana en 2017. Por ahora, según la información de base, Gaudio aparece como una posibilidad dentro del escenario electoral y no como una candidatura formalizada.

La inhibición a Independiente por Lomónaco

El defensor de 24 años llegó al "Rojo" de Avellaneda en 2024 a préstamo con opción de compra y proveniente de Bragantino de Brasil, pero el club ejecutó la misma para adquirirlo definitivamente por casi 4 millones de dólares a pagar en cuotas. Sin embargo, sólo abonó unos 400 mil dólares del total y el equipo brasileño elevó la queja al TAS (Tribunal de Arbitraje Deportivo).

El organismo falló en contra del "Rey de Copas" y ahora tendrán que desembolsar un total de 2.881.975 dólares antes del 2 de noviembre. En caso de que no lo hagan en este plazo de 45 días, podrían quedar inahibilitados para incorporar en el próximo mercado de pases.

Mientras tanto, Lomónaco es jugador de Elche de España al que llegó a principios del mes de septiembre por cinco millones y medio de euros. Claro que, sólo un porcentaje de ese dinero ingresó a Independiente debido a una deuda previa con el mencionado club y otra con el futbolista. Un detalle no menor es que todavía no ha sumado minutos a nivel oficial desde su arribo, sólo lo hizo en un amistoso de preparación.