Por qué no juega Independiente este fin de semana del 26 y 27 de septiembre

Los hinchas de Independiente deberán esperar una semana más para volver a ver al equipo en cancha. El Rojo no jugará este sábado 26 ni domingo 27 de septiembre porque el fútbol argentino tendrá un parate durante este fin de semana por la ventana internacional de la FIFA.

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La decisión fue tomada por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y afecta a toda la competencia local. La fecha 11 del Torneo Clausura se disputará recién entre el viernes 2 y el lunes 5 de octubre, por lo que Independiente tendrá varios días sin competencia oficial antes de su próximo compromiso.

Por qué no juega Independiente este fin de semana

El motivo del parate es la fecha FIFA, que ocupa el calendario internacional durante estos días. En la AFA analizaron incluso la posibilidad de suspender también la jornada siguiente debido a la actividad de la Selección argentina y a la presencia de jugadores convocados en distintos equipos. Los dirigentes resolvieron que el campeonato se reanude el próximo fin de semana para evitar que los clubes permanezcan tres semanas sin actividad.

La particularidad es que los equipos que tengan futbolistas convocados a sus selecciones deberán afrontar sus partidos sin ellos. De esta manera, el calendario de la Liga Profesional continúa pese a la ventana internacional, en lugar de detenerse por completo durante varias semanas.

El Torneo Clausura 2026 comenzó el 22 de julio y está compuesto por una primera fase de 16 fechas, con los equipos divididos en dos zonas. Los ocho mejores de cada grupo avanzarán a los octavos de final.

Cuándo vuelve a jugar Independiente

El próximo partido de Independiente será el viernes 2 de octubre a las 19:15 cuando reciba a Instituto de Córdoba por la fecha 11 del Torneo Clausura.

El encuentro se disputará en el estadio Libertadores de América-Ricardo Enrique Bochini y corresponde a la Zona A del campeonato. El horario fue incluido en la agenda oficial de la fecha 11 publicada por la AFA y también figura en los principales cronogramas deportivos.

Estadio de Independiente.

De esta manera, el Rojo regresará a la competencia después del fin de semana de parate y será uno de los primeros equipos en volver a jugar: su encuentro ante Instituto abrirá la jornada del viernes 2 de octubre junto con Independiente Rivadavia-Gimnasia de La Plata, programado para las 21:30.

Cómo sigue el calendario del Rojo

La fecha 11 marcará el regreso de Independiente a la actividad oficial después de la pausa por la ventana internacional. La jornada comenzará el viernes 2 de octubre y se extenderá hasta el lunes 5, con partidos distribuidos durante los cuatro días.

Por ahora, el calendario establece que Independiente será local ante Instituto el viernes 2 de octubre a las 19:15. Después de ese compromiso, el equipo continuará su recorrido por el Torneo Clausura en busca de avanzar a la instancia de playoffs.