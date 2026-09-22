AFA confirmó nuevo trofeo y cambios en los playoffs: cuántos campeones habrá en un año

La AFA empezó a delinear el futuro del fútbol argentino y confirmó una serie de modificaciones que impactarán directamente en el calendario desde 2027. El Comité Ejecutivo aprobó la creación de la Recopa de Campeones, que se sumará a las competencias ya existentes y aumentará los títulos oficiales en juego durante un mismo año. Además, habrá cambios en los playoffs del Apertura y el Clausura.

{{{htmlAmp}}}

El Comité Ejecutivo de la AFA se reunió este martes y avanzó con distintas definiciones vinculadas a la organización de las próximas temporadas del fútbol argentino. La principal novedad pasa por la creación de la Recopa de Campeones, una nueva competencia oficial que se incorporará al calendario a partir de 2027. Con este torneo, el fútbol argentino tendrá ocho títulos en disputa durante el año.

La medida se suma a un calendario que mantendrá sus principales competencias. Seguirán disputándose el Torneo Apertura, Torneo Clausura, Tabla Anual y Copa Argentina, además de los tres trofeos complementarios que ya forman parte de la estructura actual. De esta manera, la AFA mantendrá el esquema general de competencias, pero incorporará una nueva copa que enfrentará a campeones de distintos certámenes.

Cómo se jugará la Recopa de Campeones

La nueva competencia tendrá un formato de triangular y estará integrada por tres equipos.

Los participantes serán los campeones de:

Copa Argentina.

Supercopa Argentina.

Supercopa Internacional.

Es decir, la Recopa de Campeones no tendrá como protagonistas directamente a los ganadores del Apertura y el Clausura, sino a los equipos que conquisten los tres trofeos mencionados. La incorporación de este torneo hará que el calendario argentino cuente con una nueva definición oficial a partir de 2027.

Los siete títulos que ya estaban contemplados

La nueva copa se agregará a un calendario que conservará otras siete competencias o instancias de consagración. En el ámbito de los torneos principales estarán el Apertura, el Clausura, la Tabla Anual y la Copa Argentina. A ellos se suman el Trofeo de Campeones, la Supercopa Argentina y la Supercopa Internacional.

El Trofeo de Campeones enfrentará a los ganadores del Apertura y el Clausura. Luego, la Supercopa Argentina tendrá como protagonistas al campeón del Trofeo de Campeones y al ganador de la Copa Argentina. Por último, la Supercopa Internacional enfrentará al mejor equipo de la Tabla Anual con el ganador del Trofeo de Campeones. Con la aparición de la Recopa de Campeones, serán entonces ocho los títulos en juego durante 2027.

Cambios en los playoffs del Apertura y Clausura

La AFA también resolvió modificar el escenario de las instancias decisivas de los dos torneos principales de Primera División. Desde 2027, tanto las semifinales como la final del Torneo Apertura y del Torneo Clausura se disputarán en estadios neutrales.

El cambio apunta específicamente a la sede de los partidos correspondientes a las últimas etapas de cada campeonato. De esta manera, los equipos que lleguen a esas instancias no definirán esas eliminatorias en sus propios estadios. Sin embargo, no habrá una modificación completa del criterio utilizado para definir los partidos de eliminación directa: el tiempo suplementario seguirá vigente desde los octavos de final.

El alargue seguirá desde octavos

La AFA decidió conservar el sistema de tiempo suplementario a partir de los octavos de final. Por lo tanto, en caso de empate en esas instancias, el partido continuará con los dos tiempos adicionales antes de recurrir a una eventual definición por penales. El cambio más importante estará relacionado con las sedes de las semifinales y la final, que pasarán a disputarse en escenarios neutrales desde 2027.

La AFA también quiere modificar el cierre del mercado de pases

El mercado de pases fue otro de los temas tratados por el Comité Ejecutivo. En ese punto apareció la intención de modificar la fecha de cierre del período de transferencias para intentar acercarla a los calendarios que manejan otros países de la región.

La propuesta consiste en “equiparar y asemejar las fechas de cierre del libro de pases con los mercados de la región”, tomando como referencia especialmente el ámbito de Conmebol. La cuestión tiene una importancia particular para el fútbol argentino debido a la cantidad de jugadores que emigran hacia otros mercados sudamericanos.

También hubo novedades sobre las próximas fechas

La reunión sirvió además para establecer criterios vinculados con la programación inmediata del campeonato. La AFA definió los lineamientos para publicar las fechas 14, 15 y 16, aunque la confirmación definitiva de la parte final de la primera fase quedará sujeta a cuestiones de logística y coordinación. En particular, se tendrá en cuenta la visita del papa León XIV al país, un factor que puede afectar la organización y el operativo de los partidos.

De esta manera, el Comité Ejecutivo dejó delineadas varias modificaciones para el futuro inmediato del fútbol argentino: nuevo trofeo, ocho títulos durante 2027, semifinales y finales en estadios neutrales, continuidad del alargue desde octavos y nuevas conversaciones sobre el mercado de pases y la estructura de Primera.