América golea en torneo mexicano y registra tercer triunfo consecutivo

CIUDAD DE MÉXICO, 4 oct - América, el club más ganador del fútbol mexicano con 16 títulos, registró el sábado su tercer triunfo consecutivo tras golear 3-0 a Santos Laguna en la duodécima jornada del torneo Apertura.

Con su octava victoria en el torneo, las "Águilas" del América llegaron a 27 puntos en la clasificación general, a uno del líder Toluca.

En el partido disputado en el estadio Ciudad de los Deportes de la Ciudad de México, América se adelantó a los 38 minutos por conducto del uruguayo Rodrigo Aguirre, quien remató barriéndose en el área chica un centro enviado por Alejandro Zendejas desde el sector derecho.

El uruguayo Brian Rodríguez anotó el segundo gol a los 62 minutos con un potente disparo dentro del área tras un rebote defensivo.

El equipo dirigido por el brasileño André Jardine metió el tercer gol a los 70 minutos con un potente disparo de Alan Cervantes desde fuera del área tras un rechace defensivo.

El triunfo del América pudo ser más holgado, pero las atinadas intervenciones del portero Carlos Acevedo lo impidieron.

En los otros partidos del sábado, Toluca consolidó el liderato con su sexto triunfo consecutivo tras vencer 4-2 como visitante a León en el encuentro que marcó el regreso de Ignacio Ambriz como director técnico del equipo derrotado.

Los "Diablos Rojos" de Toluca ganaron gracias a los goles del portugués Paulinho en dos ocasiones, de Jesús Ángulo y Alexis Vega. Para León anotaron el colombiano James Rodríguez y José Alvarado.

Querétaro venció 3-1 a Puebla con goles de Ali Ávila en dos ocasiones y del argentino Lucas Rodríguez. Para Puebla anotó Ricardo Marín.

Tigres UANL y Cruz Azul empataron 1-1 con tantos del argentino Juan Francisco Brunetta y de Ángel Sepúlveda, respectivamente.

La jornada se completará el domingo cuando Pumas UNAM sea local ante Guadalajara y Monterrey visite a Tijuana.

En el inicio de la jornada, Atlas remontó el viernes un gol en contra y venció 3-1 a Bravos de Ciudad Juárez, Pachuca ganó 1-0 en su visita a Necaxa y Mazatlán venció 2-1 al Atlético de San Luis.

Con información de Reuters