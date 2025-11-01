Swiatek derrota a Keys en el arranque de su campaña por segundo título de las WTA Finals

WTA Finals - Riad

(Reuters) -La tenista número dos del mundo, la polaca Iga Swiatek, comenzó su búsqueda de un segundo trofeo de las WTA Finals con una victoria 6-1 y 6-2 sobre la campeona del Abierto de Australia Madison Keys en su enfrentamiento por la fase de grupos de los campeonatos de final de temporada el sábado.

La campeona de 2023 tuvo un comienzo rápido en el torneo de Riad, ganando 12 de los primeros 14 puntos para tomar una ventaja de 3-0, mientras Keys luchaba por encontrar el ritmo con el servicio en su primer partido desde su sorprendente derrota en la primera ronda del Abierto de Estados Unidos a finales de agosto.

Swiatek continuó presionando a su rival estadounidense, que parecía fuera de sí en su primera aparición en la final de la temporada desde su debut en 2016, y la polaca se llevó el primer set, cediendo sólo un juego.

"Todo lo que he practicado, lo he reunido hoy para jugar con el equilibrio adecuado, en términos de solidez y agresividad", dijo Swiatek.

"En general, estoy contenta con el trabajo que he hecho después de la gira china, especialmente en Varsovia. Eso me da confianza, sin duda, para seguir adelante y desarrollarme como jugadora".

La pareja intercambió quiebres al comienzo del segundo set, pero una inoportuna doble falta de Keys devolvió la ventaja a Swiatek, que no cometió errores a partir de ahí para hacerse con la victoria al saque en sólo 61 minutos.

"Estoy contenta de haber podido aportar mi juego hoy", añadió Swiatek. "Estaré lista para hacerlo (de nuevo) en los próximos días".

Las WTA Finals, en las que participan las ocho mejores jugadoras individuales y equipos de dobles del mundo, tienen una bolsa de premios récord de 15,5 millones de dólares y ofrecen 1.500 puntos. El torneo culmina con la final en el King Saud University Sports Arena el 8 de noviembre.

EXHIBICIÓN IMPECABLE

En el segundo partido del Grupo Serena Williams, la excampeona de Wimbledon Elena Rybakina realizó una exhibición impecable al servicio para imponerse a la estadounidense Amanda Anisimova, debutante en las WTA Finals, por 6-3 y 6-1, y comenzar así su propia campaña con una victoria.

La kazaja Rybakina, que la semana pasada se retiró del Pan Pacific Open de Tokio después de alcanzar las semifinales para clasificarse para la final de la temporada, no mostró signos de los problemas de espalda que la han perseguido en su partido contra Anisimova, subcampeona de Wimbledon y del Abierto de Estados Unidos.

"Estoy muy contenta con mi servicio", dijo Rybakina, que sólo cedió cuatro puntos con su primer saque.

"Amanda es una gran jugadora y una rival dura. Sabía que tenía que sacar bien (...) Espero poder seguir sirviendo así".

Tras superar el primer set, Rybakina rompió pronto en el siguiente para ponerse con un 3-0 a favor antes de que Anisimova se recuperara, pero no hubo nada que detuviera a la campeona del All England Club en 2022, que encadenó varios juegos para imponerse.

El domingo, la bielorrusa Aryna Sabalenka, primera cabeza de serie, comenzará su búsqueda de un primer título de las WTA Finals cuando se enfrente a la italiana Jasmine Paolini, dos veces finalista de Grand Slam, en el Grupo Steffi Graf, antes de que la defensora del título, Coco Gauff, se enfrente a la también estadounidense Jessica Pegula.

A diferencia de las dos ediciones anteriores del torneo, el puesto de número uno del mundo al final del año no estará en juego, ya que Sabalenka, campeona del Abierto de Estados Unidos, tiene asegurado el primer puesto tras haber acumulado una ventaja de 1.675 puntos sobre Swiatek en Riad.

Con información de Reuters