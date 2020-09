VIDEO: El ataque de furia de Guido Pella en su debut en Roland Garros

El argentino Guido Pella tuvo que trabajar y mucho para sortear su debut en Roland Garros frente al italiano Salvatore Caruso, al que finalmente terminó venciendo por 7-6 (6), 6-7 (4), 7-5 y 6-4 en casi cuatro horas de juego.

El actual 37° del ranking ATP tuvo altibajos durante el encuentro y se vio sorprendido en el segundo set, cuando su rival se alzó con el tie-break. Fue allí cuando, camino al descanso, descargó toda su ira con su raqueta, a la que golpeó reiteradas veces contra el piso.

Pella aseguró tras el encuentro que no pasa por "un buen momento" y que le cuesta "más de la cuenta" el regreso a la actividad luego del parate por la pandemia de coronavirus.



"No tuve una buena reanudación. No estoy pasando un buen momento. Hay que salir lo más rápido posible y estoy haciendo todo lo que esta a mi alcance, pero me está costando mucho más de la cuenta", indicó Pella en una rueda de prensa virtual.



El zurdo jugador bahiense indicó que las dos semanas que estuvo aislado en Estados Unidos por un falso positivo en el torneo de Cincinnati "influyeron" en su rendimiento físico porque le quitaron "tiempo de preparación"



Desde entonces, Pella perdió en su debut en el Abierto de Estados Unidos, en la segunda rueda de Kitzbühel y en la primera ronda del Masters 1000 de Roma.