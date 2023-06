Tomás Etcheverry en los cuartos de final de Roland Garros: la historia detrás del tenista argentino

El jugador argentino alcanzó los cuartos de final de Roland Garros tras vencer en tres sets al japones Yoshihito Nishioka. Enfrentará a Alexander Zverev.

En el mejor torneo de su vida, Tomás Etcheverry se clasificó a los cuartos de final de Roland Garros tras vencer en tres sets a Yoshihito Nishioka 7-6 6-0 y 6-1. El jugador que nació en La Plata se clasificó, de esta forma, a la próxima ronda y de esta forma tuvo uno de los mejores triunfos de toda su vida. Ahora enfrentará a Zverev en cuartos de final.

El jugador nacido en La Plata tiene un primer saque muy constante en el que, desde ya, aprovecha su altura. Es un tenista que no retrocede y que suele jugar sobre la línea. A lo largo de su historia, tuvo un crecimiento exponencial desde fines de 2016 cuando consiguió su primer punto ATP. En el 2023 lo tuvo en su mejor nivel cuando perdió en cuartos de final ante Cameron Norrie mientras que, en Santiago de Chile le ganó a Báez, Fran Cerúndolo mientras que Andy Murray y Karen Khachanov fueron sus "víctimas" en Indian Wells.

En la previa de este Grand Slam se viralizó una idea de Etcheverry que tenía para jugar contra Novak Djokovic. Siempre fue uno de los sueños del tenista platense jugar contra el serbio: "He crecido viendo a Nole jugar y ganar, desde muy pequeño lo sigo. Desde el momento en el que yo agarré una raqueta él ya estaba arriba. Cuando salga a la pista me enfrentaré a uno de los mejores de la historia... pero trataré de no respetarlo, animarme, ir a por todas", dijo a la ATP en una entrevista. Lo cierto es que, cuando obtuvo su primer punto ATP en 2016, el propio Tomás subió una imagen en sus redes sociales en el que escribió "Novak Djokovic 12900 puntos. Tomás Etcheverry 1. Faltan 12.899".

A lo largo de este año, el propio Etcheverry tuvo la chance de jugar ante su ídolo y Novak Djokovic, que al conocer la historia se río y agregó: "Es muy bueno que le haya llegado la oportunidad". Por otro lado, ese mismo día no pudo vencer, pero tuvo un gran encuentro. Una de las cosas que más emocionó durante este último Roland Garros es que, tras vencer a Borna Coric en la tercera ronda, logró saludar a sus abuelos: "Yo por ellos arranqué a jugar al tenis. Ellos son la razón por la cual yo estoy acá, siempre me bancaron".

En este Roland Garros, por otro lado, le tocó la suerte de llegar a la misma instancia que otro gran jugador argentino de la actualidad: Francisco Cerúndolo. En una charla con el diario La Nación, Etcheverry contó que ha tenido varios cruces con el jugador argentino, pero que uno lo tuvo en su memoria. “En mi primera semifinal de G3, con nueve años, me enfrenté con él. Yo estaba obsesionado con el trofeo del torneo, me parecía muy lindo y lo quería sí o sí. Iba ganándole a Fran, pero terminé perdiendo y en el viaje hasta mi casa pasé tres horas y media llorando desconsolado. Llegué y toda esa noche seguí llorando. Al otro día mi papá me dijo que no quería que jugara más al tenis por todo lo que me había visto sufrir”.

Con el correr del tiempo, esas lágrimas de haber compartido una semifinal con uno de los mejores tenistas argentinos de la actualidad también sirven como recordatorio de lo que alguna vez pasó. Y ahora, el jugador de La Plata llegó al mejor torneo de su carrera y lo hizo de una manera excepcional.