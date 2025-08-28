Swiatek supera bajón ante Lamens y alcanza la tercera ronda del Abierto de EEUU

Abierto de EEUU

Iga Swiatek sobrevivió a un susto en el segundo set y se impuso a la neerlandesa Suzan Lamens por 6-1, 4-6 y 6-4, por lo que la campeona de 2022 se metió en la tercera ronda del Abierto de Estados Unidos.

La segunda cabeza de serie se ha mostrado como una de las principales aspirantes tras conquistar su sexto grande en Wimbledon y adjudicarse el torneo de Cincinnati, y enmendó algunos errores a mitad de partido para mantener el rumbo de su campaña. En la tercera ronda se enfrentará a Anna Kalinskaya.

Swiatek tomó el control del partido al romper el saque de su rival en el segundo juego y salvar un punto de quiebre en el tercer game.

La polaca volvió a quebrar a su rival en el sexto juego, con Lamens incapaz de conectar un solo tiro ganador en el primer set.

Parecía que la historia iba a ser similar cuando Lamens se vio pronto en desventaja en el segundo set, pero la neerlandesa dio señales de vida con un tiro ganador de revés para igualar la contienda en el cuarto juego.

Swiatek reaccionó en el séptimo juego con un revés letal que le devolvió la ventaja, que se esfumó de nuevo con una doble falta en el octavo y un revés a la red que le dio el set a su rival.

Con una desventaja de 4-1 en el tercer set, Lamens redujo la ventaja al quebrar el saque de la polaca en el sexto juego, pero fue tarde, ya que Swiatek se quedó con sus otros dos juegos al servicio para cerrar la contienda.

En otro de los partidos del día, la brasileña Beatriz Haddad Maia superó a la suiza Viktorija Golubic por 6-1 y 6-4.

Con información de Reuters