Schwartzman fue local, pero sufrió todo el partido y se quedó afuera del Argentina Open

El Peque fue más local que nunca, pero nunca pudo mostrar autoridad y se quedó afuera del Argentina Open.

Después de su rápida eliminación en Córdoba, donde había caído ante Juan Manuel Cerúndolo en el debut, Diego Schwartzman volvió a tener un duro golpe en en el Argentina Open. En el Buenos Aires Lawn Tennis, ante su gente, por los octavos de final, perdió 6-1 y 6-3 contra un sorprendente español Bernabé Zapata Miralles.

En el estadio Guillermo Vilas del Buenos Aires Lawn Tennis Club, el Peque fue más local que nunca, pero nunca pudo mostrar autoridad. Se lo vio desconcentrado, molesto y con diversos problemas a lo largo de todo el partido. Si bien, del otro lado, había un español que se plegó a este mal momento y aprovechó las oportunidades, lo cierto es que el jugador argentino estiró su mala racha y no pudo dejar de lado las inseguridades que lo acechan desde hace varios meses.

Fue un partido por demás especial para el tenista argentino: tras la derrota en Córdoba, dejó de ser top 30 del ranking ATP por primera vez en casi seis años. Y ahora, además, le sumó una derrota de local. Si bien Diego Schwartzman intentó subirse a una en varios momentos, lo cierto es que se lo vio sufrir. Con gestos ampulosos y con la mirada puesta en su entrenador, el "Peque" no encontró respuestas a lo largo de todo el partido. Abría los brazos, no sabía qué hacer y hasta mostró toda su frustración cuando, después de perder uno de los primeros games del segundo set, explotó contra la pelota, la sacudió con la raqueta y la tiró fuera de la cancha principal del Buenos Aires Lawn Tennis Club.

Esta derrota duele en lo más profundo del orgullo de Diego Schwartzman que, durante todo el partido, estuvo acompañado por los hinchas que no pararon de alentarlo. Incluso, hubo momentos en donde parecía que, con su experiencia, parecía emparejarlo sobre el segundo set. No obstante la diferencia entre ambos ya era demasiado grande. En este punto, es cierto que se conoció otra realidad que lo acecha y que parece ser responsable también de este nivel. Tras la derrota en el torneo de Córdoba, Schwartzman contó que en 2022 sufrió ataques de ansiedad y explicó que afectaron de forma directa en su rendimiento. “El año pasado en distintos momentos tuve algunos calambres en partidos. Cuando iban 50 minutos o una hora de juego, sentía todo el cuerpo acalambrado. Fue duro, porque no sabía por qué el cuerpo reaccionaba así”, dijo en una entrevista a Clarín.

Más allá de lo que ocurra dentro de la cancha, lo cierto es que en este arranque de 2023, Diego Schwartzman también pelea con sus propios problemas personales que repercuten en su nivel. No obstante, tal cual se notó en el Buenos Aires Lawn Tennis, el amor de sus hinchas está intacto.

Resultados del jueves

Juan Pablo Varillas a Dominic Thiem 6-4 6-4

Francisco Cerúndolo a Jaume Munar 6-2 6-1

Leonardo Musetti a Pedro Cachin 6-2 6-3

Partidos del viernes 17 de febrero

Tomas Etcheverry vs Cameron Norrie

Juan Pablo Varillas vs Leonardo Musetti

Carlos Alcaraz vs Dusan Lajovic

Zapata Miralles vs Cerúndolo