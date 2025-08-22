Sabalenka espera romper el maleficio de las campeonas vigentes y volver a ganar el Abierto de EEUU

Foto de archivo de Aryna Sabalenka en su partido por la segunda ronda de Wimbledon

La número uno del mundo, Aryna Sabalenka, espera aprovechar las lecciones aprendidas durante una dura temporada para convertirse en la primera campeona defensora del Abierto de Estados Unidos que repite el título en más de una década.

Ninguna jugadora ha ganado dos coronas consecutivas de individuales en Flushing Meadows desde Serena Williams entre 2012 y 2014, y Sabalenka regresa al escenario de su triunfo de 2024 tras haber sido subcampeona en dos torneos del Grand Slam este año y haber abandonado en las semifinales del tercero.

"Intentaba ignorar esa estadística. Mi pensamiento es cambiar eso. Mi esperanza, diría yo", dijo Sabalenka en rueda de prensa el viernes. "Pero es una locura (...) lo impredecible que es el tenis femenino, ¿verdad? ¿Deberíamos cambiarlo? ¿Deberíamos al menos intentar cambiarlo?".

Una campaña floja en Nueva York podría suponer para Sabalenka la pérdida del número uno de la clasificación, pero la jugadora de 27 años se mostró alegre y desafiante ante su falta de títulos importantes en lo que va de 2025.

"Me encantaría terminar la temporada con un Grand Slam y el número uno del mundo", dijo. "Pero si este objetivo no se cumple, seguiré pensando que esta temporada ha sido increíble".

"Todas esas duras lecciones que he aprendido esta temporada van a hacerme más fuerte para la próxima. Trabajaré aún más duro en la pretemporada para asegurarme de que el año que viene va a ser un año de éxitos, de verdaderos éxitos."

