Sabalenka avanza y Raducanu logra su primera victoria en el Abierto de EEUU desde 2021

FOTO DE ARCHIVO. La bielorrusa Aryna Sabalenka celebra la victoria en su partido de primera ronda contra la suiza Rebeka Masarova

La vigente campeona del Abierto de Estados Unidos, Aryna Sabalenka, tuvo que superar una dura prueba antes de pasar a la segunda ronda, mientras que Emma Raducanu ganó su primer partido en el grand slam desde su triunfo en 2021, en un torneo que comenzó el domingo, un día antes de lo habitual.

Con el nuevo formato ampliado de 15 días, la primera ronda de individuales se disputará de domingo a martes, en lugar de en dos días como en años anteriores, lo que reparte mejor a las estrellas del torneo y permite el acceso a otros 70.000 espectadores.

Sabalenka fue uno de los nombres más destacados de la jornada inaugural y la bielorrusa se aprovechó del alborotado público de la Arthur Ashe para imponerse a la resuelta suiza Rebeka Masarova por 7-5 y 6-1 y pasar a la siguiente ronda.

"Cuando gané el primer set y me aclamaron, se me puso la piel de gallina", dijo Sabalenka, que se enfrentará a la rusa Polina Kudermetova en la segunda ronda el miércoles.

"Su apoyo significa mucho para mí, gracias por venir. Ha habido un ambiente increíble", añadió.

La británica Raducanu pasó a la segunda ronda por primera vez desde que levantó el trofeo al derrotar a la japonesa Ena Shibahara, también clasificada, por 6-1 y 6-2.

"Este año me sentí diferente al llegar al torneo", dijo Raducanu, que cayó en primera ronda en 2022 y 2024.

"Sentía que estaba haciendo lo correcto día a día, pero aun así, eso siempre está en tu mente. Así que estoy muy contenta de haber superado eso".

Con información de Reuters