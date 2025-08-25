Mexicana Zarazúa derrota a Madison Keys en la primera ronda del Abierto de EEUU

Foto del lunes de Renata Zarazua en su partido de primera ronda del Abierto de EEUU

Madison Keys, sexta cabeza de serie del Abierto de Estados Unidos, no pudo encontrar el ritmo en el inicio de su campaña en busca de otro título del Grand Slam en pista dura y cayó por 6-7 (10) 7-6(3) y 7-5 ante la mexicana Renata Zarazúa en la primera ronda del torneo.

La estadounidense de 30 años, que levantó su primer trofeo de Grand Slam en el Abierto de Australia en enero, cometió 89 errores no forzados y 14 dobles faltas para convertirse en la cabeza de serie más encumbrada en salir del cuadro femenino en el último torneo grande del año.

"Estoy muy contenta, obviamente, al entrar en el partido estaba casi llorando porque estaba muy nerviosa, pero creo que el público me lo ha puesto muy fácil (...) gracias por quedarse", dijo Zarazúa.

"Sé que mi juego es un poco complicado, así que a veces la gente se aburre un poco (...) No tenemos muchos tenistas, como pueden ver, pero algunos jugadores mexicanos de dobles me animaron. Pude oír algunos vítores mexicanos, así que fue muy agradable".

Espoleada por el público local, Keys luchó desde el 2-4 en contra y se quedó con el parcial inicial en un tenso "tiebreak" tras salvar cinco puntos de set.

La subcampeona de 2017 se serenó en el segundo set y se puso por delante 3-0, pero Zarazúa no se dio por vencida y montó una fuerte remontada ganando los cinco juegos siguientes.

Keys sacó una gran derecha ganadora para igualar después de 10 juegos, pero la sexta cabeza de serie continuó desperdiciando sus oportunidades y permitió a Zarazúa forzar otro "tiebreak" y prolongar un partido plagado de errores pero apasionante.

En el set decisivo, Zarazúa logró una ventaja de 5-3 y, tras un intento de remontada de Keys, se impuso en tres horas y 10 minutos. Ahora se enfrentará a la francesa Diane Parry en la siguiente ronda.

Con información de Reuters