La tenista rusa Kasatkina se siente "más libre y feliz" tras revelar que es lesbiana

La rusa Daria Kasatkina dijo que se siente más "libre" desde que anunció que es lesbiana el mes pasado, tras recibir el apoyo de sus compañeras de profesión.

Kasatkina, número 12 del mundo, declaró el mes pasado que se sintió inspirada para salir del armario después de que la futbolista rusa Nadya Karpova revelara que era lesbiana, en un país donde la homosexualidad está mal vista.

La ley de "propaganda gay" vigente en Rusia, aprobada en 2013, se ha utilizado para impedir manifestaciones del orgullo y detener a activistas de los derechos LGBTQ+.

"No sé cómo funciona el filtro de las redes sociales, pero sólo he oído cosas muy buenas", dijo Kasatkina, cuya novia, la patinadora artística olímpica Natalia Zabiiako, la ha estado animando en el torneo Silicon Valley Classic de California, Estados Unidos, esta semana.

"Estoy muy contenta. Como he visto, no sólo ha sido algo bueno para mí, también ha ayudado a otras personas".

"Me siento más libre y feliz. Creo que he dado el paso correcto. Con la situación del mundo, todas estas cosas tan difíciles, ¿cuándo si no ahora?"

La ex número uno del mundo Naomi Osaka, que ha hablado sobre la injusticia racial y la brutalidad policial, dijo que era "realmente sorprendente" ver a Kasatkina pronunciarse.

"Creo que tenemos que apoyarla, porque es una situación un poco peligrosa", dijo la cuatro veces campeona de Grand Slam.

"Pero creo que es realmente increíble que se manifieste y defienda lo que cree. Siempre apoyo eso".

La adolescente estadounidense Coco Gauff, quien tomó un papel activo en el movimiento 'Black Lives Matter' ('Las vidas negras importan', en español), dijo que estaba "súper feliz" por Kasatkina.

"Creo que en el tenis, al menos con las chicas que están por aquí, todas nos apoyamos mucho sin importar el origen o la identidad", dijo Gauff.

"No creo que haya ningún juicio cuando se trata de eso".

Con información de Reuters