Horror en el US Open: la frase de Hitler que un nazi le gritó a Alexander Zverev

La ejemplar reacción de Alexander Zverev cuando una persona del público le gritó una frase nazi en pleno partido del US Open contra Jannick Sinner. El video del curioso momento que impactó al tenis mundial.

Alexander Zverev protagonizó un gesto ejemplar en pleno partido del US Open contra el italiano Jannick Sinner, por los octavos de final del último Grand Slam de tenis de 2023. El alemán de 26 años obligó a parar el encuentro cuando escuchó la frase nazi de un espectador desde una de las tribunas del estadio Arthur Ashe, en el Abierto de Estados Unidos.

En el marco de los octavos de final en Nueva York, el cotejo se detuvo sorpresivamente cuando "Sasha" sacaba en la cuarta manga. Con el marcador 2-2 y la victoria parcial por dos sets a uno, el deportista teutón escuchó la frase "Deutschland über alles (Alemania por encima de todo)" y se dirigió inmediatamente al árbitro principal inglés James Keothavong antes de sacar.

Cuando el juez de silla se sorprendió al observar que Zverev se le acercaba, el tenista le gritó: “No, no, no... acaba de decir la frase de (Adolf) Hitler más famosa que hay en el mundo. Es inaceptable, es increíble”. “¿Quién ha sido el listo que ha dicho la frase? Pon la mano arriba”, le dijo el umpire al hombre que estaba en una de las gradas y debió retirarse al instante del Arthur Ashe Stadium.

La cámara aérea capturó el momento en el que el personal de seguridad se acercó al fanático en cuestión para pedirle que se retirara. Sin resistirse, el señor se levantó de su butaca y abandonó el lugar ante el aplauso del resto de los espectadores. Posteriormente, fue fulminado por el tenista en la conferencia de prensa.

El ejemplar gesto antinazi de Zverev en pleno US Open de tenis.

El descargo de Zverev tras el grito nazi en el US Open: "Fue demasiado"

Luego del triunfo en cinco sets que le dio el boleto a los cuartos de final, el número 12 del mundo recordó: “Empezó a cantar el himno de Hitler, Alemania, Alemania por encima de todo. Fue demasiado... como alemán, no estoy orgulloso de esa historia y no considero correcto hacer eso". Antes del choque con el número 1 español Carlos Alcaraz, "Sasha" sentenció: "Estaba sentado en la primera fila, así que mucha gente lo oyó. Si yo no hubiera reaccionado, hubiera estado mal por mi parte. Me encanta cuando los aficionados son activos y hacen ruido, pero esto ya fue demasiado”.

Cuál fue el grito nazi en el partido de Zverev en el US Open

Las palabras del hincha corresponden a la primera estrofa del Deutschlandlied (La Canción de los alemanes) que se entonó durante la Segunda Guerra Mundial. El conflicto bélico que causó alrededor de 80 millones de muertes se extendió desde septiembre de 1939 hasta mayo de 1945, cuando culminó con la derrota de los nazis y del Triple Eje Roma - Berlín - Tokio a manos de los aliados liderados por la Unión Soviética, el Reino Unido, China y finalmente Estados Unidos.