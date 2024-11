Federer rinde homenaje a Nadal antes de su retirada

FOTO DE ARCHIVO. Tenis - Laver Cup - Día de medios - 02 Arena, Londres, Reino Unido - 22 de septiembre de 2022. Roger Federer y Rafael Nadal, del equipo europeo, durante una rueda de prensa

Roger Federer rindió homenaje el martes a su rival Rafa Nadal antes de su retirada del tenis profesional, destacando que el español le desafió como ningún otro jugador y que había enamorado al mundo del tenis durante una brillante carrera de más de dos décadas.

Nadal forma parte de la selección española que comenzará su campaña en la Copa Davis contra Países Bajos el martes. El 22 veces campeón de grandes torneos, castigado por las lesiones, pondrá punto y final a su carrera después de la competición por equipos en Málaga.

Federer, que formó parte de los "Tres Grandes" del tenis masculino junto a Nadal y Novak Djokovic, publicó una carta en la red social X repasando su rivalidad con el jugador de 38 años.

"Empecemos por lo obvio: me ganaste. Mucho. Más de lo que yo logré vencerte. Me desafiaste de una forma que nadie más pudo", dijo Federer sobre Nadal, que superó su rivalidad 24-16.

"En tierra batida, sentí como si entrara en tu patio trasero y me hiciste trabajar más duro de lo que nunca pensé que podría, solo para mantenerme a la altura".

"Me hiciste reinventar mi juego, hasta el punto de cambiar el tamaño de la cabeza de mi raqueta, en busca de alguna ventaja".

Federer, que ganó 20 títulos de "Grand Slam" antes de retirarse en 2022, también se burló de las rarezas de Nadal en la pista.

"No soy una persona muy supersticiosa, pero tú lo llevaste al siguiente nivel", agregó Federer.

"Todos esos rituales. Ensamblar tus botellas de agua como soldados de juguete en formación, arreglarte el pelo, ajustarte la ropa interior. (...) Todo ello con la máxima intensidad".

"En secreto, me encantaba todo aquello. Porque era tan único, tan tú. Y sabes qué, Rafa, me has hecho disfrutar aún más del juego".

Nadal estuvo al lado de Federer en el último evento del suizo cuando jugaron dobles para el Equipo Europa en la Copa Laver en 2022, en la que se vieron imágenes de la pareja llorando juntos que se hicieron virales en las redes sociales.

"Significó todo para mí que estuvieras a mi lado, no como mi rival, sino como mi compañero de dobles", añadió Federer.

"Compartir la pista contigo esa noche y compartir esas lágrimas, será para siempre uno de los momentos más especiales de mi carrera".

