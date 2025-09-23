El sorpresivo comunicado de última hora de Rafael Nadal al mundo del tenis: "Alerta"

El sorpresivo comunicado de última hora de Rafael Nadal al mundo del tenis

Rafael Nadal sorprendió al mundo del tenis con un comunicado en sus redes sociales en el cual no sólo denunció publicidad engañosa, sino que también advirtió acerca de unos videos hechos con Inteligencia Artificial de los cuales no es protagonista. A través de su cuenta de LinkedIn, la leyenda de España expuso su molestia ante esta situación y cómo actuó al respecto para evitar inconvenientes. A su vez, dejó un mensaje claro sobre la IA (Inteligencia Artificial) que tampoco pasó inadvertido.

El referente del mencionado deporte hizo referencia a publicaciones falsas en las que imitan tanto su voz como su imagen y en las que se busca promocionar una inversión. En relación a ello se desentendió del tema y aseguró que él no las realizó. Por supuesto, su mensaje no tardó en causar impacto no sólo en la disciplina en la que brilló por años, sino también entre sus miles de seguidores de sus cuentas oficiales.

El comunicado de Rafa Nadal que impactó al mundo del tenis

Hola a todos.

Quiero compartir este mensaje de alerta, algo poco habitual en mis redes, pero que considero necesario.

En los últimos días, junto a mi equipo hemos detectado que circulan en algunas plataformas vídeos falsos generados con inteligencia artificial, en los que aparece una figura que imita mi imagen y mi voz. En esos vídeos se me atribuyen consejos o propuestas de inversión que en ningún caso provienen de mí. Se trata de publicidad engañosa y completamente ajena a mí. Os pido que tengáis precaución: yo no he realizado ni respaldo este tipo de mensajes.

La inteligencia artificial es una herramienta con un enorme potencial, que puede aportar avances extraordinarios en la educación, la medicina, la comunicación y también en el deporte. Sin embargo, también puede ser utilizada de forma irresponsable, creando contenidos falsos que generan confusión y pueden llegar a engañar a muchas personas.

Como sociedad, tenemos el reto de aprender a distinguir entre lo real y lo manipulado, y de promover un uso ético y responsable de la tecnología. Creo que la innovación siempre es positiva cuando se pone al servicio de las personas, pero debemos ser conscientes de sus riesgos y actuar con sentido crítico.

Gracias a todos por vuestra atención y por el apoyo constante.

El comunicado de Rafa Nadal en sus redes sociales

