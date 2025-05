El peor día del tenis argentino: duras derrotas en el segundo día de Roland Garros

El tenis argentino tuvo una jornada para el olvido en el segundo día de competencia en Roland Garros 2025: ninguno de los cinco representantes albicelestes pudo ganar este lunes en el certamen que se disputa en París, Francia. A la sorpresiva derrota de Francisco Cerúndolo y las caídas de Tomás Etcheverry y Sebastián Báez se le sumaron las eliminaciones de la joven Julia Riera y Camilo Ugo Carabelli.

El actual número 18 del mundo fue víctima del batacazo del canadiense Gabriel Diallo (54°), quien lo barrió en sets corridos por 7-5, 6-3 y 6-4 y obtuvo la primer victoria de su carrera en el torneo en dos horas y diez minutos de juego. 'Fran', de gran presente en este 2025, se fue en primera ronda de forma inesperada: había alcanzado los octavos de final en las últimas dos ediciones (perdió contra Holger Rune en 2023 y ante Novak Djokovic en 2024).

Por su parte, Báez dejó escapar de forma insólita su partido frente al serbio Martin Kecmanovic (46°), al que le ganó los dos primeros sets por 7-6 (3) y 7-6 (4) aunque después decayó y el europeo se impuso por 6-4, 6-2 y 6-2 en los parciales restantes. 'Tomi' no pudo doblegar al griego Stefanos Tsitsipas (20°) y perdió por 7-5, 6-3 y 6-4, mientras que, en el último turno de la jornada, Ugo Carabelli fue superado por el español Jaume Munar (57°) por 6-4, 6-1 y 7-5. Por último, Julia Riera, que venía de atravesar con grandes victorias la qualy, no pudo en su debut contra Yelena Rybakina (11°) y el resultado fue 6-1, 4-6 y 6-4 a favor de la kazaja, que la elogió tras el encuentro: "El hecho de que me cambiaba la velocidad (con su slice) me incomodó. Ella juega bien, muy variado", comentó.

Este martes, Federico Gómez buscará revertir la floja actuación de la rama masculina (en la que solamente clasificaron a segunda ronda Mariano Navone y Juan Manuel Cerúndolo) cuando enfrente al estadounidense Aleksandar Kovacevic. En singles femenino, María Lourdes Carlé y Solana Sierra tendrán su presentación ante la estadounidese Ann Li y la kazaja Yúliya Putíntseva respectivamente.

Cómo le fue al tenis argentino en Roland Garros 2025

Singles masculino

Mariano Navone (97°) vs. Reilly Opelka (93°, Estados Unidos) el miércoles 28 de mayo, en horario a definir, por la segunda ronda.

Juan Manuel Cerúndolo (109°) vs. Hamad Medjedovic el miércoles 28 de mayo, en horario a definir, por la segunda ronda.

Federico Gómez (144°) vs. Aleksandar Kovacevic (76°, Estados Unidos) - Martes 27 de mayo no antes de las 6 horas de Argentina - Primera ronda.

Singles femenino

Solana Sierra vs. Yúliya Putíntseva (Kazajistán) - Martes 27 de mayo no antes de las 10.30 horas de Argentina - Primera ronda.

vs. Ann Li (Estados Unidos) - Martes 27 de mayo no antes de las 10.30 horas de Argentina - Primera ronda. Julia Riera cayó contra Yelena Rybákina (Kazajistán) por 6-1, 4-6 y 6-4 - Primera ronda.

Riera, de 22 años, no pudo con la kazaja Yelena Rybákina a pesar de su gran actuación.

Dobles masculino

Andrés Molteni y Máximo González vs. Hamad Medjedovic (Serbia) y Damir Dzumhur (Bosnia) - Miércoles 28 de mayo no antes de las 6 horas de Argentina - Primera ronda.

Guido Andreozzi y Theo Arribage (Francia) vs. Sebastián Báez y Francisco Comesaña - Martes 27 de mayo no antes de las 6 horas de Argentina - Primera ronda.

Dobles femenino

No hay actividad argentina por el momento.

Dobles mixto

Andrés Molteni y Asia Muhammad (Estados Unidos) vs. Édouard Roger-Vasselin (Francia) y Laura Siegemund (Alemania) - Miércoles 28 de mayo con horario a definir - Primera ronda.