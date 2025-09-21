El cuadro completo del Challenger de Buenos Aires: Garín vs Kicker, el primer gran partido

Una vez más, argentina tendrá un torneo Challenger de Tenis. En este caso se trata del ya clásico YPF Buenos Aires que tendrá, nuevamente, a varios grandes jugadores incluídos a varios tenistas dentro del Top 100. En este caso, sobresale también uno de los partidos más importantes de la primera ronda que será entre dos grandes jugadores: Cristian Garin y Nicolás Kicker.

El jugador chileno, Garín, fue número 17 del mundo en septiembre de 2021, y consiguió cinco título a nivel ATP. Todas ellas fueron sobre polvo de ladrillo: Houston y Munich 2019, Córdoba y Río de Janeiro 2020, y Santiago de Chile 2021. El cuarto preclasificado disputará el YPF Buenos Aires Challenger por segunda vez ya que, en la edición inaugural de 2015, brilló al superar tres rondas de clasificación y otros tres encuentros de main draw para meterse en semifinales. En esta oportunidad, el sorteo le deparó un cruce contra el argentino nacido en Merlo hace 33 años, que alcanzó el puesto 78 del ranking en junio de 2017 y fue campeón del torneo en 2017, cuando remontó dos puntos de campeonato en una final emocionante ante su compatriota Horacio Zeballos.

Más allá de este cruce, también se conocio el cuadro completo para el Buenos Aires Challenger y allí varios argentinos tuvieron buena suerte ya que les tocó enfrentar a un jugador salido de la clasificación.

1) Thiago Agustín Tirante (ARG) vs. Adolfo Daniel Vallejo (PAR)

Genaro Alberto Olivieri (ARG) vs. Santiago Rodríguez Taverna (ARG)

Andrea Collarini (ARG) vs. Clasificado

6) Román Andrés Burruchaga (ARG) vs. Clasificado

4) Cristian Garín (CHI) vs. ALT) Nicolás Kicker (ARG)

WC) Facundo Bagnis (ARG) vs. Clasificado

Federico Agustín Gómez (ARG) vs. Gonzalo Bueno (PER)

7) Francesco Maestrelli (ITA) vs. Clasificado

5) Juan Pablo Ficovich (ARG) vs. WC) Guido Iván Justo (ARG)

Murkel Dellien (BOL) vs. Clasificado

Alex Barrena (ARG) vs. (WC) Juan Bautista Torres (ARG)

3) Hugo Dellien (BOL) vs. Clasificado

8) Hady Habib (LEB) vs. Alvaro Guillén Meza (ECU)

Lautaro Midón (ARG) vs. Juan Carlos Prado Angelo (BOL)

ALT) Matheus Pucinelli De Almeida (BRA) vs. Matías Soto (CHI)

2) Emilio Nava (USA) vs. Joao Lucas Reis Da Silva (BRA)

