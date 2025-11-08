Djokovic gana su título 101 tras una maratoniana final con Musetti en Atenas

ATP 250 - Campeonato de Grecia

ov (Reuters) -Novak Djokovic se convirtió en el campeón más veterano del circuito ATP al vencer a Lorenzo Musetti por 4-6, 6-3 y 7-5 para ganar el Campeonato Helénico el sábado, levantando su título 101 en el ATP Tour.

En un maratoniano encuentro que duró un minuto menos de tres horas entre los cabezas de serie, Djokovic cedió un set ante Musetti en pista dura por primera vez, mientras el italiano luchaba por ganar el partido y sellar su pase a las Finales ATP de Turín.

Sin embargo, Djokovic se recuperó para ganar el segundo parcial, sin mostrar señales de su edad cuando se estiró en la red para ejecutar una dejada cruzada, haciendo un pequeño salto en plena extensión, lo que hizo que la multitud rugiera en señal de aprobación.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

El drama llegó a su punto álgido en el set decisivo, cuando un agotado Djokovic sufrió una rotura de saque cuando servía para el título con 5-4 arriba.

Sin embargo, se recuperó una vez más y rompió a Musetti antes de encontrar sus últimas reservas de energía para sacar y eclipsar a Roger Federer al conseguir su título 72 en pista dura, todo un récord.

Djokovic estaba demasiado agotado para celebrarlo, pero tras abrazar a Musetti, de 23 años, el serbio celebró con todo.

"Una batalla increíble. Han sido, no sé, tres horas... un partido agotador físicamente, súper exigente. Lorenzo jugó muy bien", dijo Djokovic mientras recuperaba el aliento. "Podría haber sido el partido de cualquiera. Así que enhorabuena a él por una actuación increíble y estoy muy orgulloso de mí mismo por haber superado éste".

Djokovic está ahora a dos títulos de Federer en la lista de todos los tiempos del ATP Tour, mientras que Jimmy Connors encabeza la lista con 109.

Con este resultado, Musetti perdió la última plaza para las Finales ATP, lo que permitió al canadiense Felix Auger-Aliassime clasificarse para el torneo de Turín.

Con información de Reuters