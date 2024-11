Del Potro reapareció con un mensaje preocupante tras el retiro del tenis: "Deprimido"

La crisis de Del Potro tras su retiro del tenis profesional.

Juan Martín del Potro reapareció con un mensaje preocupante para el tenis por lo que le toca vivir en la actualidad, después de su retiro como profesional a comienzos del 2022. El exjugador de 36 años ventiló cómo transita su vida en el día a día y dejó en claro que, por momentos, no la pasa nada bien fuera de las canchas.

Quien fue campeón de la Copa Davis con Argentina en el 2016 y ganó dos medallas en los Juegos Olímpicos fue entrevistado por La Nación y habló de todo. Puntualmente, recordó las lesiones que debió sobrellevar a lo largo de su trayectoria y destacó que todavía le duelen las rodillas permanentemente, entre otras cuestiones.

Del Potro ventiló su fuerte crisis post retiro del tenis: "Lo que pido es subir una escalera sin dolor"

A pura sinceridad, el exjugador tandilense detalló: "Me creía una persona fuerte, con personalidad y bien parada como para afrontar cualquier cosa que se me podía poner en el camino. La verdad que ahora, en este último tiempo, también aprendí que, ¿saben qué? Y, no soy tan fuerte como creía o como ustedes me veían". "¿Y saben qué? Sí, lloro, no duermo, tengo ansiedad y a veces estoy deprimido", puntualizó "Delpo" en este sentido.

La crisis de Del Potro tras su retiro del tenis profesional.

Al instante, "La Torre de Tandil" mencionó: "De repente hago mucha más terapia de la que tenía que hacer porque no soy tan capaz de sobreponerme a ciertas situaciones de la vida que me están tocando. Y hoy no reniego con creerme que no soy tan fuerte o sentirme un poquito débil. Es lo que me toca, la estoy llevando a veces mejor y a veces peor". De hecho, el extenista manifestó que "las personas pueden tener sus cosas buenas y malas" y amplió: "Tal vez de afuera decís ´uh, la verdad que a este pibe le tocó la muñeca, la rodilla, se le murió el viejo, este quilombo, aquel, quiso volver, no puede...".

Por último, Del Potro aseveró: "Ocho veces me operé la rodilla. Públicamente se supieron cuatro o cinco, pero en privado me operé tres veces más. Y hoy en día, yo lo que pido es subir una escalera sin dolor o poder ir a Tandil manejando. Son casi cuatro horas de auto, yo las hacía de taquito, y hoy paro en La Flores diez minutos a estirar las rodillas porque me duelen...". Una de las estrellas del tenis en el siglo 21 cerró: "Es eso lo que pido para mi vida cotidiana. Imaginate, de lo que venía luchando con Roger Federer, Rafael Nadal, Novak Djokovic por el número uno del mundo, a decir: ´¿Cómo tengo que hacer para ir manejando hasta Tandil y que no me duela la pierna?´. Pasé ocho cirugías, vi a los mejores médicos del mundo, miles de tratamientos, de dietas, de suplementación. Hoy te aseguro que probé todas las fórmulas".

Los grandes números de Del Potro en el tenis