Cerúndolo y Ugo Carabelli tuvieron un duro golpe en Bastad tras una gran semana

El tenis argentino no pdorá festejar en el ATP 250 de Bastad: Cerúndolo y Ugo Carabelli no pudieron avanzar en Suecia.

El tenis argentino atraviesa una gran semana de tenis internacional, pero no podrá coronar con títulos en Suecia. Tanto Camilo Ugo Carabelli como Francisco Cerúndolo cayeron en las semifinales del ATP 250 de Bastad y no habrá tenistas nacionales en el torneo sueco, que se disputa sobre polvo de ladrillo.

Carabelli, 59 en el ranking de la ATP y quien disputó el primer turno, cayó ante el neerlandés Jesper de Jong (106°) sin atenuantes por 6-3 y 7-6 (3), en un juego que lo tuvo siempre cuesta arriba y que duró 1h51m .

Luego de vencer al chileno Cristian Garín (117°), Camilo, que es profesional desde el 2016, tuvo dificultades desde el inicio. Tal es así que, en su primer juego de saque, De Jong le quebró el servicio y encaminó la primera manga con un juego sólido desde el fondo de la cancha con su derecha.

Si bien en en el segundo set Carabelli se mostró enfocado y logró forzar el tie break rompiendo el saque cuando estaba 5-6, el europeo volvió a mostrarse más lúcido en puntos cruciales y se llevó el triunfo con un 7-3 contundente.

Luego, en el segundo turno, Cerúndolo fue derrotado ante Luciano Darderi (55°) en un gran partido por 6-2, 3-6 y 7-6 (3). El ítalo-argentino, con esa victoria, consiguió su mejor triunfo de su carrera, ya que nunca había avanzado sobre un top30.

Francisco tuvo un comienzo de partido complicado y el europeo aprovechó al máximo su saque, ya que ganó el 78% de los puntos su primer servicio, mientras que el argentino solo logró el 40%. En el segundo set, Cerúndolo quebró rápidamente y mantuvo la ventaja para llevárselo por 6-3.

Sin embargo, en el tercero, a pesar de las vacilaciones en el tercero de ambos, Darderi se mostró más eficaz y, en el tie break, sacó una ventaja de 4-1 que pudo conservar hasta el final para definir la historia.

Un argentino y un chileno protagonizaron un escándalo en Bastad

Un tenista argentino protagonizó un escandaloso instantes después de ganarle a su rival chileno y meterse en los octavos de final del ATP de Bastad, en Suecia, el pasado miércoles. Se trata de Carabelli (°59), quien en dos sets venció al trasandino Cristian Garin (°117) por un doble 6-4 que tuvo un inesperado desenlace para el mundo del tenis. El mismo se dio en el saludo posterior al último punto que le dio el partido al "Brujo" de 26 años que pasó de ronda.

El deportista de 26 años se verá las caras con el neerlandés Botic van de Zandschulp este jueves 17 de julio, pero el dato no menor es que volvió a sumar un triunfo tras dos meses dejando en el camino a un contrincante que venía de participar en Wimbledon. Carabelli no tuvo problemas para adjudicarse la victoria que lo metió en la fase siguiente del certamen sueco en un partido que, en principio, fue suspendido ayer y hoy se reanudó. Claro que, el instante más llamativo fue el ida y vuelta en la red que no tardó en trascender.

El tenista argentino festejó con todo su logro contra el chileno cerca de la red y su rival tuvo una reacción inesperada que llevó a que crucen algunas palabras. "Te veo afuera", esbozó Garín mientras miraba a su contrincante retirarse de la cancha tras el triunfo que le permitió meterse en los octavos de final del torneo en Suecia. Ahora, con rival confirmado, buscará seguir avanzando para cumplir el objetivo de ganar el primer título de su carrera.