Carlos Alcaraz, el número 2 del ranking mundial de tenis, llegó al país para el Argentina Open y ya eligió entre Boca y River. El español eligió a uno de los dos gigantes del fútbol argentino.

Carlos Alcaraz, el número 2 del mundo de tenis, llegó al país para el Argentina Open y se animó rápidamente a elegir entre Boca y River. El español de 19 años espera su debut en el torneo organizado por el exjugador Martín Jaite y, en una de las primeras entrevistas en Buenos Aires, se quedó con "El Xeneize" por sobre "El Millonario" gracias a su admiración total por La Bombonera.

El Estadio Alberto J. Armando, de la Ciudad de Buenos Aires, fue la cancha elegida por el oriundo de Murcia. Más allá de esta situación, el ex número 1 y actual escolta del serbio Novak Djokovic en el ranking mundial de la ATP (Asociación de Tenistas Profesionales) se refirió al cariño que le brindó el público albiceleste en su primera semana en estas tierras.

Consultado al respecto de los dos colosos del fútbol argentino durante la entrevista con el portal del diario deportivo Olé, el juvenil español respondió inicialmente: "La verdad es que no tengo ninguna preferencia entre ambos. Eso sí, tampoco busqué mucho ni me enteré demasiado sobre ambos equipos". Sin embargo, al instante se la jugó por uno de los dos: "Pero partiendo de que no hincho por ninguno, sé que La Bombonera es el estadio que más ruido y más calor hace".

Además, el señalado por muchos como "el nuevo Rafael Nadal" aseguró que el trato recibido por el público nacional es muy bueno: "Desde que confirmé la noticia y subí un video entrenando, recibí mucho cariño y ya tengo muchas ganas de jugar enfrente de ellos". "Al final tenía ganas de venir a Argentina y quizás algún año anterior no pude hacerlo porque había jugado en Australia", aclaró con relación al primer Grand Slam de la temporada.

"Ahora que no jugué Australia, decidí que era el momento adecuado de venir a Argentina, de jugar donde siempre quise venir y es por eso que aquí estoy", especificó, muy contento. Pocas horas antes del estreno en el certamen, Carlos bromeó para concluir: "No sé cómo me va a recibir el público, aunque espero que bien y que hagan algún cántico con mi nombre... Sé que acá es muy común y que lo hacen muy bien. Espero poder vivir esa experiencia dentro de la cancha".

Argentina Open 2023: todo lo que hay que saber

ATP Tour 250.

Superficie : Polvo de ladrillo.

: Polvo de ladrillo. Sede : Buenos Aires Lawn Tennis Club (Palermo, Ciudad de Buenos Aires).

: Buenos Aires Lawn Tennis Club (Palermo, Ciudad de Buenos Aires). Participantes : 32 en el cuadro principal.

: 32 en el cuadro principal. Preclasificados en orden : Carlos Alcaraz (España), Cameron Norrie (Gran Bretaña), Lorenzo Musetti (Italia) y Diego Schwartzman.

: Carlos Alcaraz (España), Cameron Norrie (Gran Bretaña), Lorenzo Musetti (Italia) y Diego Schwartzman. Último ganador : Casper Ruud (Noruega).

: Casper Ruud (Noruega). Argentinos en el cuadro principal : Diego Schwartzman, Francisco Cerúndolo, Sebastián Báez, Guido Pella, Pedro Cachín, Tomás Etcheverry, Federico Coria y Facundo Díaz Acosta, sin contar los que se sumarán desde la qualy (clasificación).

: Diego Schwartzman, Francisco Cerúndolo, Sebastián Báez, Guido Pella, Pedro Cachín, Tomás Etcheverry, Federico Coria y Facundo Díaz Acosta, sin contar los que se sumarán desde la qualy (clasificación). TV: TyC Sports.

Streaming: TyC Sports Play.

El cuadro del Argentina Open 2023 de tenis.

Cuándo debuta Alcaraz en el Argentina Open de tenis

Como es el primer preclasificado en el torneo, el murciano saltará a la pista recién el miércoles 15 de febrero de 2023 por los octavos de final, aunque todavía no tiene el rival ni el horario definidos. El adversario en el turno nocturno (alrededor de las 21 horas) será el ganador del partido entre Fabio Fognini y Laslo Djere, que chocarán el lunes 13.