Murió un exjugador y ex DT de Boca a los 94 años

Dino Sani, exjugador y exentrenador de Boca Juniors, murió a los 94 años después de una extensa trayectoria en el fútbol internacional que incluyó a la Selección de Brasil. El exmediocampista pasó por el club de La Ribera en 1960 hasta 1961, aunque apenas disputó 14 partidos oficiales y marcó 4 goles antes de ser transferido a Milan de Italia.

{{{htmlAmp}}}

El exvolante paulista fue campeón del mundo con Brasil en Suecia 1958, certamen en el que el "Scratch" aplastó por 5-2 al local en la final. Si bien fue titular en los dos partidos iniciales de la primera estrella de Pelé, luego una lesión muscular lo marginó del resto del torneo. Como futbolista, también se coronó con el "Rossonero", San Pablo y Palmeiras.

Ya retirado profesionalmente como futbolista, el brasileño fue director técnico de Boca, Peñarol de Uruguay, Inter de Porto Alegre y Puebla de México. En dicha función obtuvo tres Campeonatos Gaúchos con el cuadro "Colorado", además de dos ligas con el "Manya" en el certamen charrúa.

Murió Dino Sani, un exjugador y DT de Boca brasileño.

Sani volvió a Boca como DT ya mayo de 1984, para reemplazar a Miguel Ángel "Zurdo" López en un contexto deportivo e institucional muy delicado. Su ciclo se extendió hasta octubre de ese año y quedó atravesado por la gira internacional que la entidad de La Ribera realizó para recaudar fondos. Allí sufrió, entre otros resultados, la histórica derrota por 9-1 ante Barcelona y protagonizó el insólito partido frente a Atlas de México, en el que Hugo "Loco" Gatti ingresó como delantero por la falta de variantes. Su último trabajo como entrenador fue en el club de Porto Alegre, donde cerró su carrera en 1992 a los 60 años.

Murió Dino Sani, ex Boca: la despedida de la Confederación Brasileña de Fútbol

La CBF lamenta profundamente el fallecimiento de Dino Sani, integrante del equipo campeón mundial en 1958, que conquistó la primera estrella para Brasil.

Dino Sani deja un legado de conquistas y una historia que será siempre recordada por el fútbol brasileño.

Nuestra solidaridad a los familiares, amigos y admiradores. Descansa en paz, campeón.

Los títulos de Sani en el fútbol

Jugador

Con la Selección de Brasil: Copa del Mundo (Suecia 1958). Copa Oswaldo Cruz (1958). Copa Bernardo O'Higgins (1959). Copa Roca (1960).



Con clubes: Palmeiras: Campeonato Paulista (1950). San Pablo: Campeonato Paulista (1957). AC Milan: Serie A (1961-62) y Copa de Europa / Champions League (1962-63). Corinthians: Torneo Río-San Pablo (1966).



Entrenador

Inter de Porto Alegre: Campeonatos Gaúchos (1971, 1972, 1973 y 1983).