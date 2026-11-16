Cuándo es la final de la Copa Argentina entre Boca y Platense: la fecha y sede del partido

Boca y Platense protagonizarán una definición inédita en la Copa Argentina 2026. El Xeneize y el Calamar buscarán quedarse con el título en un enfrentamiento que promete ser uno de los acontecimientos destacados de la temporada del fútbol argentino. Ambos equipos llegan a esta instancia después de superar un exigente camino en el certamen federal.

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Cuándo es la final de la Copa Argentina entre Boca y Platense: fecha y sede del partido

La fecha tentativa para disputar la final es el miércoles 2 de diciembre, según informó el periodista Augusto César. Sin embargo, todavía resta la confirmación oficial por parte de la organización. Tanto el estadio como el horario del encuentro se encuentran a definir, por lo que habrá que esperar para conocer todos los detalles de la gran definición.

Cómo llegaron Boca y Platense a la final

Boca consiguió su lugar en la final después de completar una destacada campaña. En su debut, superó 2-0 a Gimnasia de Chivilcoy y luego venció por el mismo resultado a Sarmiento de Junín. En octavos de final tuvo una parada más exigente frente a Vélez: después de igualar sin goles durante los 90 minutos, se impuso 4-3 en la definición por penales.

En cuartos de final, el Xeneize protagonizó un atractivo encuentro ante Racing, al que derrotó por 3-2. Finalmente, consiguió el boleto a la definición tras superar 3-0 a Banfield en semifinales. De esta manera, Boca disputará una nueva final de la Copa Argentina, una competencia que ya conquistó en tres oportunidades: 2012, 2015 y 2020. El objetivo será sumar una nueva estrella y ampliar su historial en el torneo.

Boca viene de ganarle a Banfield en semis

Del otro lado estará Platense, que protagonizó un recorrido histórico para alcanzar por primera vez la final de la competencia. El Calamar comenzó su camino con una victoria por 1-0 frente a Argentino de Monte Maíz y luego eliminó a San Martín de San Juan en la definición por penales, después de empatar sin goles.

En octavos de final volvió a necesitar los doce pasos para dejar en el camino a Instituto, tras igualar 1-1. En cuartos consiguió un importante triunfo por 1-0 ante Estudiantes y, en semifinales, eliminó a Atlético Tucumán. Después del empate 1-1 en el tiempo reglamentario, se impuso 5-4 en los penales.

Así, Platense alcanzó una instancia inédita en su historia y tendrá la posibilidad de conquistar uno de los títulos más importantes de su trayectoria. Para Boca, en tanto, será la oportunidad de ratificar su protagonismo en el certamen y volver a levantar el trofeo. El ganador, además, obtendrá la clasificación a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2027.