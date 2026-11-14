Formación confirmada de Boca Juniors vs. Banfield por Copa Argentina: hora y dónde verlo

Boca Juniors enfrenta a Banfield por la semifinal de la Copa Argentina: la formación de Arruabarrena sin Lautaro Blanco, la hora y dónde ver el partido.

Boca Juniors va por un lugar en la final de la Copa Argentina. Este sábado, desde las 19 en el Estadio Malvinas Argentinas de Mendoza, enfrenta a Banfield en la semifinal y Rodolfo Arruabarrena pondrá lo mejor que tiene, con un cambio obligado: Lautaro Blanco quedó afuera de la lista por una sobrecarga.

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La baja del lateral izquierdo es relevante, ya que es el jugador de campo con más minutos del segundo semestre. El exfutbolista de Rosario Central arrastra una fatiga muscular por la seguidilla de partidos y el cuerpo técnico prefirió no arriesgarlo antes de la final de Copa Sudamericana, que se disputará el 21 de noviembre.

Su lugar lo ocupará Malcom Braida. El exjugador de San Lorenzo vuelve a ser titular con una tarea difícil: reemplazar a una de las piezas más constantes y desequilibrantes del ciclo de Arruabarrena desde que llegó en 2026.

El otro foco está en el mediocampo con Santiago Ascacíbar. Si bien el volante había terminado el partido ante Defensa y Justicia con una molestia en la rodilla, jugará de entrada junto a Leandro Paredes y Milton Delgado.

La formación de Boca vs. Banfield por la Copa Argentina

Arruabarrena no podrá repetir el equipo que le ganó a Defensa y Justicia. Este sería el once:

Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Malcom Braida; Santiago Ascacíbar, Leandro Paredes, Milton Delgado; Sebastián Villa, Miguel Merentiel y Alan Velasco.

Hora y dónde ver en vivo Boca vs. Banfield

Día: sábado 14 de noviembre.

Hora: 19:00 (Argentina).

Estadio: Malvinas Argentinas, Mendoza.

TV: TyC Sports.

Ver el partido en plataformas no autorizadas, como Fútbol Libre o Xuper TV, es ilegal.

Cómo llega Boca Juniors a la semifinal

El "Xeneize" atraviesa un buen momento. Llega con el ánimo arriba después de ganar la Tabla Anual con la victoria ante Defensa y Justicia, y quiere llevar ese envión a la Copa Argentina. Además, busca dejar atrás sus últimos tropiezos en semifinales de este torneo.

En cuartos de final, Boca firmó una de las noches del año. Perdía 2-0 con Racing y lo dio vuelta para ganar 3-2, con tres goles de Enner Valencia, la gran figura del partido.

La semifinal llega en medio de un cierre de temporada cargado. El punto más alto será el sábado 21 de noviembre, cuando Boca juegue la final de la Copa Sudamericana ante Atlético Mineiro en Barranquilla. Por eso la gestión de las cargas pesa tanto en cada decisión del Vasco.

Cómo llega Banfield: la chance histórica del Taladro

Del otro lado, Banfield tiene una oportunidad histórica de llegar a la final de la Copa Argentina. El equipo de Pedro Troglio tuvo un año irregular en el torneo local: no se metió en los playoffs ni del Apertura ni del Clausura. La copa se convirtió en su forma de salvar la temporada.

El "Taladro" eliminó a Real Pilar, San Martín de Tucumán, Midland y Deportivo Riestra. En las últimas tres series tuvo que ir a los penales. La gran figura es el arquero Diego Rodríguez, decisivo en la definición ante Riestra. A su lado aparecen Tomás Adoryan, Lautaro Gómez y Adrián Balboa, que buscarán dar el golpe ante Boca.