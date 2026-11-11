La desgarradora despedida de Colón a Marcos Camino, de Los Palmeras: "Profundo pesar"

Marcos Camino fue encontrado sin vida a los 76 años de edad en su estudio de grabación ubicado en Santa Fe. El histórico músico de Los Palmeras murió y Colón lo despidió con un desgarrador mensaje en las redes sociales. Es que no sólo era hincha del "Sabalero", sino que también dijo presente en aquella presentación del equipo en la final de la Copa Sudamericana del 2019 cuando el grupo santafesino cantó en la previa.

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El mensaje desgarrador de Colón de Santa Fe por la muerte de Marcos Camino, de Los Palmeras

"El Club Atlético Colón lamenta con profundo pesar el fallecimiento de Marcos Camino, histórico integrante de Los Palmeras y reconocido hincha Sabalero. Enviamos nuestras condolencias a sus familiares y seres queridos en este difícil momento", escribieron en las cuentas oficiales de la institución con una foto en blanco y negro del fundador del conjunto musical. Cabe destacar que él mismo anunció este año que se alejaría de la música por cuestiones de salud y por su edad.

En junio del 2022 sufrió un ACV isquémico leve por el que dejó el grupo por un tiempo tras ser internado de urgencia. Camino se recuperó, salió adelante después de la rehabilitación y estuvo de nuevo en los escenario al lado del cantante Rubén "Cacho" Deicas, con quien trabajó por más de 50 años. Con él convirtieron a la cumbia santafesina en un fenómeno popular en todo el país y su acordeón fue clave para el crecimiento de esta agrupación que cuenta con un amplio repertorio.

Colón de Santa Fe despidió a Marcos Camino, histórico fundador de Los Palmeras e hincha del club

La noche especial de Marcos Camino con Colón en la Copa Sudamericana

El 9 de noviembre del 2019, el "Sabalero" jugó la final de la Copa Sudamericana contra Independiente del Valle. Si bien el equipo santafesino perdió por 3 a 1 dicho encuentro disputado en La Nueva Olla de Asunción, Paraguay, la jornada quedó marcada para los hinchas. No sólo por el duelo continental y la chance de sumar un título, sino también por la participación de Los Palmeras en la previa cantando una canción que quedó para la historia y aún se canta como en aquel momento. Camino fue parte de ello como integrante del grupo y fanático del club.

El presente de Colón en la Primera Nacional

El "Sabalero" se ilusiona con la vuelta a Primera División desde la segunda categoría del fútbol argentino y está en carrera para lograrlo. El próximo sábado 14 de noviembre desde las 18 será local ante Midland por la primera instancia del Reducido con el arbitraje de Pablo Loustau en el Estadio Brigadier General Estanislao López, conocido como el "Cementerio de los elefantes". Un detalle no menor es que tendrá ventaja deportiva en este compromiso, por lo que de conseguir un empate avanzará a la siguiente ronda.