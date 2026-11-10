Dolor en la cumbia: murió Marcos Camino, fundador de Los Palmeras

Murió Marcos Camino, histórico acordeonista y uno de los fundadores de Los Palmeras, a los 76 años. Según informaron los medios locales, el músico fue encontrado sin vida en su estudio de grabación, ubicado en la ciudad de Santa Fe.

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Camino tuvo una trayectoria de más de cinco décadas al frente de Los Palmeras, agrupación que ayudó a convertir la cumbia santafesina en un fenómeno popular en todo el país. Su acordeón fue una de las marcas distintivas del sonido del grupo, que construyó un repertorio de canciones que atravesó generaciones.

Murió Marcos Camino, fundador de Los Palmeras

El músico fundó y condujo Los Palmeras junto al cantante Rubén "Cacho" Deicas. Durante más de 50 años, ambos fueron las principales figuras de una banda que trascendió las fronteras de Santa Fe y se convirtió en un referente de la música tropical argentina.

Este año, Camino había anunciado que dejaría los escenarios por motivos vinculados con su edad y su salud. La decisión se conoció en febrero, luego de más de cinco décadas de actividad y meses después de la desvinculación de Cacho Deicas, ocurrida en 2025. En un mensaje difundido a través de las redes oficiales del grupo, el acordeonista explicó que había llegado el momento de dar un paso al costado. Su salida marcó el cierre de una etapa para Los Palmeras, que comenzó a reorganizarse para continuar su recorrido con una nueva conducción.

Por qué Camino había dejado Las Palmeras

En junio de 2022, Marcos Camino sufrió un ACV isquémico leve que obligó a internarlo de urgencia y lo mantuvo alejado temporalmente de los escenarios. En ese momento, Los Palmeras comunicaron que el acordeonista debía suspender sus presentaciones para cumplir con el tratamiento de rehabilitación y el período de descanso indicado por los médicos.

La noticia generó rumores sobre un posible retiro definitivo, pero se trató de una pausa por motivos de salud. Una vez recuperado, Camino volvió a la formación y continuó al frente de la banda junto a Cacho Deicas. Su salida definitiva se produjo recién en 2026, cuando anunció que dejaba el grupo por motivos de salud.