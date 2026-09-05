Los Palmeras de luto por la muerte de un histórico integrante

Ricardo "Oveja" Stec, histórico percusionista de Los Palmeras, murió el miércoles 2 de septiembre. La noticia fue confirmada este sábado por la propia banda de cumbia santafesina, que lo despidió a través de sus redes oficiales.

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"Hoy nos toca despedir otro de nuestros históricos miembros. Gracias por tantos momentos compartidos y toda tu música. Que en paz descanses querido amigo Ricardo 'Oveja' Stec", expresó el grupo en un posteo acompañado de imágenes y videos inéditos del músico durante sus presentaciones junto a la agrupación.

Stec se desempeñó como tumbadorista de Los Palmeras entre 1988 y 1992, un período que coincidió con una de las etapas de mayor producción discográfica de la banda santafesina. Durante esos cuatro años, compartió escenario con figuras como Rubén "Cacho" Deicas, Marcos Camino y José María Roa, integrantes que ayudaron a consolidar la identidad sonora del grupo en esos años.

En ese lapso, el músico participó en la grabación de cinco discos: Loquito por ti (1988), Sus amigos (1989), Rumor de cumbia (1990), Chiquita pero buena (1990) y Boquita azucarada (1991). Esa seguidilla de lanzamientos marcó un momento de fuerte expansión para Los Palmeras dentro de la escena tropical argentina, con la cumbia santafesina ganando cada vez más terreno a nivel nacional.

La vida después de Los Palmeras

Tras dejar la formación, Stec no se alejó de la música. El percusionista continuó vinculado a distintos proyectos dentro del universo de la cumbia santafesina, un género que en esos años atravesaba un momento de particular efervescencia y que contaba con Los Palmeras como una de sus bandas más representativas.

Aunque ya no formaba parte de la agrupación de manera estable, Stec volvió a subirse al escenario junto a sus antiguos compañeros en 1992, cuando Los Palmeras celebraron sus 20 años de trayectoria. Ese reencuentro quedó registrado en material de archivo, al igual que distintas presentaciones de fines de los 80 y comienzos de los 90 en las que participó como parte de la banda.

Un histórico de la cumbia santafesina

La muerte de Stec se suma a una serie de pérdidas que en los últimos tiempos golpearon al universo de Los Palmeras, una de las bandas más longevas y queridas del género tropical en la Argentina. Su despedida, en la voz de la propia agrupación, refleja el lugar que el tumbadorista ocupó dentro de la historia del grupo, más allá de que su paso haya durado apenas cuatro años.

Los videos e imágenes que la banda compartió al anunciar su fallecimiento muestran a un Stec en plena actividad arriba de los escenarios, en presentaciones que quedaron como testimonio de una época dorada para Los Palmeras y para la cumbia santafesina en general.

Por el momento, no trascendieron detalles sobre las causas del fallecimiento ni sobre los motivos por los que la noticia se dio a conocer recién varios días después de ocurrida la muerte del músico.