Conmoción en el fútbol argentino: murió un jugador de 18 años tras un golpe en la cabeza

El fútbol argentino está de luto por la muerte de un jugador de 18 años, después de un golpe en la cabeza durante un partido. Abel Núñez se desempeñaba en las divisiones inferiores del Fútbol Club Ezeiza y en la Reserva de futsal de Nueva Estrella, que suspendió su jornada deportiva del domingo 15 de noviembre del 2026 en señal de duelo.

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El encuentro en el que se produjo esta situación fatal se dio en el marco de la Quinta División del torneo de Juveniles C de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). El hecho ocurrió el jueves por la tarde en el complejo del Club Atlético La Sonia, ubicado en José C. Paz, durante un encuentro interzonal correspondiente a la sexta fecha de la Copa de Plata, que enfrentaba a equipos de las zonas C y D frente a Deportivo Muñiz.

Núñez era de la categoría 2008 y usaba la camiseta número 10 cuando recibió de lleno un pelotazo en la cabeza tras un rechazo y cayó al campo sin reacción. Enseguida, fue atendido en el lugar y trasladado a un centro asistencial. El encuentro fue suspendido de inmediato, al igual que el de Sexta División, que debía disputarse a continuación. Al margen de la operación, lamentablemente el cuadro del joven futbolista no mejoró y falleció a las pocas horas.

Los comunicados de Ezeiza y Nueva Estrella tras la muerte de Abel Núñez

Ezeiza

El mensaje del club Ezeiza tras la muerte de Núñez.

“Desde Fútbol Club Ezeiza queremos enviar toda nuestra fuerza, nuestro cariño y nuestro apoyo a Abel Núñez que está atravesando un momento muy difícil, luego de sufrir un fuerte golpe en la cabeza que requirió una intervención quirúrgica. Hoy queremos unirnos como familia, dejando de lado cualquier diferencia, para pedir entre todos por su pronta recuperación y para que todo salga bien. Invitamos a toda la comunidad del club, familias, jugadores, cuerpos técnicos, dirigentes y amigos a sumarse a esta cadena de oración, enviándole toda la energía positiva y las fuerzas necesarias para salir adelante”.

Nueva Estrella

Murió un juvenil y el fútbol argentino está de luto.

“Con profundo dolor, desde el Club Nueva Estrella informamos que se suspende toda la jornada deportiva prevista para el día de hoy, debido al fallecimiento de Abel. Como institución, nos toca acompañar en este difícil momento a su familia, amigos y a toda nuestra comunidad. Hoy no hay partidos ni resultados que importen. Hoy el dolor nos une y nos invita a estar cerca de quienes más lo necesitan. Abel siempre será parte de nuestra familia. Descansá en paz, pequeño. Nueva Estrella nunca te va a olvidar”.