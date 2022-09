Un periodista de ESPN sorprendió y anunció su salto a la política: será candidato a diputado

Se trata de uno de los comentaristas de los partidos de fútbol italiano y anunció su apuesta para su propio futuro.

Cuando las elecciones se acercan, en las redes sociales suele haber sorpresas con respecto a las personas que saltan a la política y se animan a ser candidatos. En este caso, un periodista de ESPN reveló su apuesta para tratar de ser diputado y lo hizo a través de redes sociales.

El hombre en cuestión es el comentarista del fútbol europeo, Vito De Palma. El italiano, que llegó a ESPN y que trabaja desde allí, confirmó a través de redes sociales que será parte de la candidatura a diputados en las elecciones políticas italianas. En este sentido, en Twitter, agregó: "Hola soy Vito De Palma. Seguro me conocen por mi labor de periodista deportivo, sin embargo hoy me quiero presentar de otra manera.⁣ ⁣ Hoy quiero compartir con ustedes mi presentación como candidato a Diputado en las elecciones políticas italianas"

En el mismo hilo de tuits, De Palma agregó: "Me gustaría pedirles que me acompañen con su voto, pero no lo quiero hacer comentando fútbol sino con argumentos políticos!⁣ Estén atentos a las próximas publicaciones, ya que voy a comentarles acerca de las propuestas políticas que queremos llevar a cabo". De esta forma, el periodista, será candidato por el partido de Silvio Berlusconi, el ex presidente italiano que busca volver a tener poder dentro de ese país y que siempre se movió cerca del neoliberalismo. Las elecciones en Italia serán el 25 de septiembre.

