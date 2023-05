Periodista de ESPN estalló de furia contra TNT Sports: "Tendencioso"

Durante el encuentro entre Boca y Tigre, una periodista de ESPN salió al cruce contra el otro medio.

Durante el encuentro entre Tigre y Boca, el arquero del conjunto de Zona Norte, Gonzalo Marinelli tuvo un tremendo error para el conjunto visitante y esa situación terminó en el gol de Miguel Merentiel. A raíz de esa situación, hubo varias críticas contra el arquero pero lo peor fue el cruce que hubo entre una periodista de ESPN y la producción de TNT por un informe.

El equipo que dirige Jorge Almirón ganó 1-0 justamente por ese gol en el primer tiempo donde Miguel Merentiel aprovechó el error del arquero para empujar la pelota para darle el tanto ganador. Después de haber hecho ese blooper, en la televisión que estaba transmitiendo un partido apuntaron directamente contra el arquero y armaron un informe en el que se podía ver una serie de errores del arquero.

Rápidamente, la esposa del arquero, la periodista de ESPN, Agostina Scalise explotó contra la producción de TNT Sports y estalló en cólera para defender a su esposo de los supuestos ataques de los periodistas. Completamente enojada, la periodista mandó un mensaje en el que sostuvo: "Como periodistas hay que ser objetivos y decir las cosas como son, ustedes me conocen y soy la primera. Es fútbol y los jugadores conviven con el error. Ahora, armar un compilado de errores en el ET? Me parece por lo menos tendencioso”. Completamente enojada con la producción indicó: “Hermosa la transmisión resaltando errores. El enemigo arma los tapes?”, agregó.

Rápidamente, trató de bancar a su compañero y apuntó que esta situación nunca "se vio en un entretiempo. Era obvio en post partido y en programas de la semana. Quizás a partir de ahora lo empiecen a hacer".

El grave error de Marinelli