Para llorar: así se emocionó Lionel Messi con el Himno argentino

Las cámaras de la transmisión oficial captaron a Lionel Messi completamente emocionado con el Himno argentino. El capitán de la Selección y un nuevo gesto que enamoró a los hinchas.

La Selección Argentina volvió al estadio Monumental con público en las tribunas y uno de los momentos más emocionantes se llevó a cabo antes de comenzar el partido ante Bolivia. Bastó con comenzar a entonar las estrofas del Himno Nacional Argentino para que los fanáticos se unan en un solo canto y el capitán Lionel Messi se emocione hasta casi llorar.

Las cámaras de la transmisión oficial captaron el momento en que Messi ni siquiera pudo cantar de la emoción. Cerca del llanto, el rosarino se mostró claramente conmovido con la situación que le tocó vivir. Tras muchas pálidas, le llegó la chance de ser campeón en la Copa América 2021 ganándole 1-0 a Brasil en el mismísimo estadio Maracaná.

Luego, en los primeros minutos del encuentro, Messi marcó un verdadero golazo desde afuera del área para abrir el marcador y poner el 1-0 parcial a favor de los dirigidos por Lionel Scaloni. Justamente, el DT también tuvo el reconocimiento que se merece y la hinchada se puso de pie para entonar su apellido y dedicarle uno de los "cantitos" previos al encuentro correspondiente a las Eliminatorias Sudamericanas.

El palazo de Messi contra los periodistas: "Nos trataban de fracasados"

Lionel Messi no suele dar notas a medios deportivos pero, desde la concentración en el predio de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), mientras palpita el último partido de la triple fecha de Eliminatorias, atendió el teléfono y no se calló nada. Más allá de mostrar su emoción y felicidad por el momento que atraviesa la Selección Argentina y de recordar, en reiteradas ocasiones, el título obtenido hace casi dos meses, no perdió la oportunidad de apuntar contra el periodismo deportivo.

En diálogo con F90, por ESPN, el capitán argentino señaló los dichos pasados de un sector: "Hubo una parte del periodismo que nos trataba de fracasados, que no sentíamos la camiseta, que no teníamos que jugar más en la Selección. Nosotros intentamos dar el máximo, ser campeones, éramos los primeros que queríamos serlo". Y ante esto, hizo una fuerte autocrítica: "No todo pasa por ganar o perder, es difícil ganar un Mundial o una Copa América. Siempre nos creemos que somos los mejores del mundo, hay selecciones muy buenas que también compiten".

De cara a lo que viene, Messi destacó que la "Albiceleste" debe "tener humildad, trabajar y crecer" y avisó: "Ni antes éramos peores por perder las finales ni ahora somos los mejores". Al mismo tiempo manifestó que deber seguir preparándose pensando en las Eliminatorias Sudamericanas y la Copa del Mundo Qatar 2022 y sostuvo: "A veces se da y otras no. Lo importante es dejar todo, quedar satisfecho por eso y sino se pudo no se pudo. Lamentablemente gana uno solo. Llegar a al final de alguna competencia no es poca cosa, con nosotros nunca se valoró eso".