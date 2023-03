Pagani se peló con Arévalo en El Trece y el Pollo Vignolo se cansó: "Terminado"

La pelea en vivo entre Horacio Pagani y Martín Arévalo que hartó a Sebastián "El Pollo" Vignolo en Pasión por el Fútbol, el programa de televisión de El Trece. La bronca entre los tres periodistas en plena transmisión en vivo.

Horacio Pagani y Martín Arévalo se cruzaron en vivo en Pasión por el Fútbol (El Trece) y debió interceder el conductor Sebastián "El Pollo" Vignolo. Durante el programa nocturno del domingo 26 de marzo de 2023, el tema que se llevó casi toda la emisión fue la continuidad o no de Hugo Ibarra como entrenador de Boca.

Allí fue cuando los dos panelistas tuvieron un picante intercambio y hasta amagaron con apostar al aire. En ese momento, el relator les pidió que no lo hicieran pero los periodistas deportivos continuaron en la suya. El de TyC Sports y el de ESPN se trenzaron cuando Horacio le dijo que "todo lo que no sea la palabra de ()Juan Román) Riquelme acerca del DT son tiros al pichón".

El Pollo Vignolo se metió en la pelea entre Pagani y Arévalo: "Plata no"

Cuando el periodista de ESPN aseguró que "el ciclo de Ibarra en Boca está terminado", el de TyC se enojó y lo invitó a un reto particular: “¿Quién dio la información esa? Yo te digo: te juego plata que no está terminado. Te juego platita". "¿Cuánta platita querés jugar que no está terminado? Vamos a ver si sigue o no sigue. Platita”, insistió.

“Plata no”, se fastidió el conductor de Pasión por el Fútbol, por el El Trece. A la vez, le aportó un poco de humor a la discusión y dijo que podrían apostar sus celulares “con todo lo que hay adentro”, en relación a la información. El propio Horacio se sumó a la broma y acotó "los lentes". Por su parte, Nicolás Distasio dijo que podrían jugar por “una docena de empanadas”.

Pasión por el Fútbol en El Trece, con Pagani, Arévalo y El Pollo Vignolo.

“Boca empezó a llamar entrenadores, ¿es mentira o es verdad?", se defendió Martín. No obstante, Pagani explotó otra vez y lo desafió con seriedad: “¿A quién llamó, a ver? ¡Decime a quién llamó! No vayas a decir a (Gerardo) Martino porque no lo llamó, así que tratá de decir a quién llamó". En esa línea, insistió con que “no llamó a nadie" porque "el único que da información que vale en Boca es Riquelme, porque además es el que decide. Después, los demás tiran tiros al pichón". Molesto porque se sintió ninguneado por su colega, Arévalo aseguró que maneja "buena información del Mundo Boca", aunque el de Clarín le reiteró: “¿Vos das información de Riquelme? Porque es el único que te puede dar información. Todos los demás son tiros al pichón".

Sorprendido por semejante afirmación de Martín, Vignolo señaló que “si está terminado, quiere decir que no dirige...”. “No te estoy diciendo que mañana no sale a dirigir la Copa, el ciclo está terminado porque vieron que la relación con el plantel no va más", reaccionó Arévalo. Y hasta utilizó un extraño ejemplo: "¿Sabés cómo es un divorcio en una familia? Una persona elige divorciarse de otra. Después, cuándo se lo dice, cuándo lo efectiviza y cuándo se va de la casa, cambia...". "Yo no sé si Ibarra dirige un partido, ocho o hasta que quede eliminado de la Copa Libertadores", profundizó. "¿Hasta que quede eliminado de la Libertadores? ¡Mirá todos los partidos que le faltan!", remató Pagani.