Murió Toti Ciliberto: cuando consiguió lo que nadie pudo con Messi en Barcelona

Cuando Toti Ciliberto logró lo increíble con Messi en Barcelona.

Salvador Maximino "Toti" Ciliberto murió a los 63 años y dejó grandes recuerdos en el ámbito del humor vinculado con el fútbol, dado que mencionaba a su amado Chacarita cada vez que podía. En aquellas épocas de furor por VideoMatch, de la mano de Marcelo Tinelli, el cómico protagonizó uno de los sketches más recordados del programa nada menos que junto a Lionel Messi en Barcelona. Y ello se dio tanto en la televisión, Telefe como en El Nueve.

El actual capitán de la Selección Argentina era apenas un adolescente que daba sus primeros pasos en el club español y fue el centro de la escena, en compañía del actor, en el Estadio Camp Nou de Catalunya. El segmento se llamaba El Gran E.T. y trataba de que un supuesto director técnico, interpretado por "Toti" Ciliberto, entrenaba y le daba indicaciones a Messi en plena cancha un día que no era de partido.

Allí, el reconocido humorista le "enseñaba" diferentes situaciones del juego al astro rosarino, que en aquel entonces apenas era un adolescente que empezaba a participar en la elite de este deporte. Gracias a su talento, "Toti" Ciliberto le sacó a Messi lo que casi nadie pudo en estas dos décadas: su costado más divertido, gracioso y extrovertido.

De hecho, además de que el futbolista lo insultara y lo denigrara en broma, consiguió que el rosarino se pusiera una camisa ridícula, pantalones blancos, una peluca rubia y anteojos muy cancheros mientras contaba chistes sanos. Con el Camp Nou de fondo, los dos se rieron, si divirtieron y pasaron jornadas memorables cuando nadie se imaginaba que la "Pulga" se iba a convertir en el mejor jugador de todos los tiempos. El actual atacante de Inter Miami cerró con un mensaje esperanzador en diciembre del 2005, con sólo 18 años, seis meses antes de disputar su primera Copa del Mundo de mayores en Alemania: "Les deseo unas felices Fiestas a toda la Argentina, que el año próximo sea un buen año y que, juntos, festejemos el Mundial que vamos a ganar".

Fotos: los mejores momentos de Toti Ciliberto con Messi

Cuando Toti Ciliberto logró lo increíble con Messi en Barcelona.

Cuando Toti Ciliberto logró lo increíble con Messi en Barcelona.

Cuando Toti Ciliberto logró lo increíble con Messi en Barcelona.

¿De qué murió Toti Ciliberto?

Mientras los motivos de su deceso eran una incógnita, su histórico compañero Pachu Peña dialogó con C5N no sólo para recordar su amistad y sus trabajos junto a él, sino también para exponer los detalles de su internación que se dio en horas de la noche del domingo 30 de marzo del 2025. A la vez que se lamentó, el humorista rosarino fue contundente con relación a las causas del fallecimiento de Ciliberto.

"Él estaba bien, estaba bárbaro, como si nada, como siempre, de buen humor. Después me enteré ayer que el domingo se estaba duchando y se desvaneció. Lo llevaron de urgencia al hospital, le descubrieron una hemorragia intestinal, se complicó, entró en estado crítico y hoy a las 5 de la mañana me avisó Larry (de Clay) que partió", reveló Pachu, conmocionado con la noticia. "Es un día muy triste, no lo esperábamos... Un Toti maravilloso que lo voy a recordar con la mejor sonrisa y como la persona que fue", agregó. Además, dijo que no estaban al tanto de que Ciliberto tuviera un problema de salud, por lo que la noticia los impactó de lleno de forma inesperada.